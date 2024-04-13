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Какой напиток влияет на сон даже хуже, чем кофе: ответ поразит

Алёна Воронина
13 апреля 2024, 04:15
Большинство людей предпочитают пить этот напиток на ночь, ожидая, что он сможет улучшить качество сна.
Девушка, сон, выпивка
Какой напиток влияет на сон даже хуже, чем кофе/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Часто считают, что если выпить стакан молока на ночь - это будет отличным способом начать чувствовать сонливость и улучшить качество сна. Но новые исследования показали, что на самом деле этот напиток плохо влияет на сон, сообщает Daily Star.

Отмечается, что такие результаты показало новое исследование. Во время исследования разных людей просили пить перед сном чай, кофе, молоко или горячий шоколад. Результаты показали, что сон был худшим как раз у тех, кто пил на ночь молоко - они в среднем спали ночью только по 6 часов 52 минуты, тогда как даже любители кофе спали в среднем более 7 часов.

Самые лучшие показатели были у тех, кто пил на ночь чай, но их результаты не слишком отличались от участников, которые употребляли горячий шоколад - оба напитка способствовали тому, что у людей была более чем 1,5-часовая фаза быстрого сна (именно в этой фазе мы видим яркие сны).

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Такие результаты могут запутать, ведь раньше считалось, что молоко оказывает полезное влияние на сон. Подобное мнение господствовало именно из-за содержания в этом продукте аминокислоты под названием "триптофан", которая, как считается, обладает свойствами содействия сну наряду с мелатонином.

Но консультант по сну Роузи Дэвидсон из Just Chill Baby Sleep утверждает, что это не совсем однозначная картина, поскольку реакция человека на молоко зависит от многих различных факторов.

"Хотя триптофан теоретически может способствовать сонливости, его количество в молоке может быть недостаточно значительным, чтобы вызвать заметный эффект. Кроме того, индивидуальные реакции на триптофан могут сильно отличаться", - рассказала Дэвидсон в комментарии изданию The Mirror.

В то же время она добавила, что для некоторых молоко может иметь эффект плацебо, и веры в то, что оно может помочь заснуть, будет достаточно для того, чтобы расслабиться и уснуть.

"В конце концов, то, помогает ли молоко заснуть, полностью зависит от чувствительности человека к его компонентам и контекста, в котором оно потребляется. Для некоторых оно может способствовать более спокойному ночному сну, тогда как для других его влияние может быть незначительным", - сказала Роузи Дэвидсон.

При этом она добавила, что не стоит пить большое количество любого напитка ближе ко сну.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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