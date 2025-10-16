Зимние или всесезонные шины: эксперты раскрыли, как они ведут себя на дороге

Специалисты отметили, как выбирать шины в зависимости от климата и состояния дорог в разных регионах Украины.

Эксперты рассказали, почему всесезонная резина - лишь компромисс / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда переобувать авто, чтобы не оказаться на "катке"

Какая разница между зимней, летней и всесезонной резиной

В каких регионах Украины допустимо ездить на всесезонке

Когда температура опускается ниже +7 градусов, летние шины перестают выполнять свою главную функцию - обеспечивать надежное сцепление с дорогой. Их резина затвердевает, и даже короткая поездка может превратиться в настоящий каток, сообщает "Твоя Машина".

Главред решил разобраться, какую резину выбрать осенью - зимнюю или всесезонную, и когда переобуваться.

"Зимние шины имеют более мягкий состав и более глубокие канавки, которые эффективно отводят воду и снег. Они лучше тормозят на гололеде, тогда как летняя резина в таких условиях превращает авто в санки", - пояснил эксперт шиномонтажа.

Специалисты добавляют, что зимние покрышки созданы именно для морозов: мелкие ламели на протекторе "вгрызаются" даже в ледяную поверхность, что позволяет сохранять контроль над авто. В северных регионах или горных районах это вопрос не просто комфорта, а выживания.

Зато всесезонная резина - компромиссное решение. Она имеет более твердый состав, поэтому хорошо ведет себя летом, но зимой теряет эластичность. как отмечает автоинструктор в комментарии для "Твоя Машина":

"Всесезонка экономит средства, потому что не требует дважды в год переобувки. Но ее универсальность - это и недостаток. На скользкой дороге она менее предсказуема, чем специализированные зимние шины".

Для южных областей Украины такая резина может быть приемлемым вариантом, но в центре или на западе она уже уступает зимним моделям. Когда столбик термометра опускается до -10°C, твердая резина становится буквально "деревянной".

