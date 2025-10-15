Укр
Черный список" приборов: какие гаджеты "убивают" предохранитель прикуривателя

Руслан Иваненко
15 октября 2025, 22:40
Как правильно подключать гаджеты к прикуривателю, чтобы избежать перегрузок и сгоревших предохранителей
Эксперты советуют использовать адаптеры с пружинными зажимами / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как заряжать телефон и видеорегистратор без риска для авто
  • Почему вилки могут болтаться или выскакивать на неровной дороге

Характерные круглые разъемы прикуривателя есть почти в каждом автомобиле, ведь эта опция появилась еще в прошлом веке. Несмотря на глобальную борьбу с курением, водители до сих пор активно пользуются розеткой для зарядки гаджетов и других приборов.

Главред решил рассказать, как избежать проблем и правильно подключать устройства к прикуривателю.

Как пишет "Autostrike", единого стандарта для автомобильного прикуривателя до сих пор не существует. Некоторые производители позволяют подключать только собственные приборы с фирменным брендом на корпусе, что часто воспринимают как навязывание дополнительного оборудования - от насосов до видеорегистраторов. Другие компании ограничиваются лишь указанием максимального тока потребления.

Конструктивные особенности и риски перегрузки

Кроме того, конструкции розеток отличаются: у некоторых нет пружин-захватов, а стандартов по размеру нет вовсе. В результате вилки могут болтаться или выскакивать на неровной дороге. Чаще всего при перегрузке сгорает предохранитель. Если запасных деталей нет, их можно временно заменить из менее важных цепей, например, электропривода зеркал.

Чего стоит избегать при подключении приборов

Специалисты не советуют подключать автомобильные пылесосы к прикуривателю из-за большой нагрузки и низкой эффективности. Лучше посетить автомойку с профессиональным бытовым прибором.

Что же касается видеорегистраторов и зарядки телефонов - их подключать можно, но с умом. При покупке переходника под USB-разъем обратите внимание на штекер: он должен иметь пружинные зажимы и точно соответствовать прикуривателю вашего автомобиля.

