"Все делает по делу": Андрей Исаенко назвал лучшего актера в Украине

Украинский известный актер Андрей Исаенко рассказал, кого среди актеров-мужчин считает номером один в Украине.
На проекте "33 запитання" Исаенко признался, что считает Стаса Боклана самым лучшим, ведь он достиг высот и в прекрасной форме.
Андрей подчеркнул, что у Боклана нет звездно болезни и на съемочной площадке он делает все по делу.
"Если взять в комплексе все, мне кажется, Стас Баклан из мужчин актеров самый лучший. Это человек, который достиг определенной высоты, и я считаю, что качественной. Я считаю, что он в прекрасной форме. Я не считаю, что у него есть звездная болезнь. Я с ним работал. Он может быть кому-то как-то неудобным, но он всегда все делает по делу", - сказал артист.
О персоне: Андрей Исаенко
Андрей Исаенко - украинский актер театра и кино, Заслуженный артист Украины (2021), лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2022). С 2008 года - актер Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, сообщает Википедия. Наиболее известные работы: "Жіночий лікар", "Нюхач", "Кіборги", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" и др.
