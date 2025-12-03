"Все делает по делу": Андрей Исаенко назвал лучшего актера в Украине

Андрей Исаенко отметил талант коллеги.

Андрей Исаенко отметил профессионализм Стаса Боклана / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Исаенко

Андрей Исаенко дал новое интервью

Как он отозвался о Стасе Боклане

Украинский известный актер Андрей Исаенко рассказал, кого среди актеров-мужчин считает номером один в Украине.

На проекте "33 запитання" Исаенко признался, что считает Стаса Боклана самым лучшим, ведь он достиг высот и в прекрасной форме.

Андрей подчеркнул, что у Боклана нет звездно болезни и на съемочной площадке он делает все по делу.

Стас Боклан / фото: instagram.com, Стас Боклан

"Если взять в комплексе все, мне кажется, Стас Баклан из мужчин актеров самый лучший. Это человек, который достиг определенной высоты, и я считаю, что качественной. Я считаю, что он в прекрасной форме. Я не считаю, что у него есть звездная болезнь. Я с ним работал. Он может быть кому-то как-то неудобным, но он всегда все делает по делу", - сказал артист.

О персоне: Андрей Исаенко Андрей Исаенко - украинский актер театра и кино, Заслуженный артист Украины (2021), лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2022). С 2008 года - актер Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, сообщает Википедия. Наиболее известные работы: "Жіночий лікар", "Нюхач", "Кіборги", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" и др.

