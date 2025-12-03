Укр
"Все делает по делу": Андрей Исаенко назвал лучшего актера в Украине

Элина Чигис
3 декабря 2025, 11:39
Андрей Исаенко отметил талант коллеги.
Андрей Исаенко
Андрей Исаенко отметил профессионализм Стаса Боклана / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Исаенко

Украинский известный актер Андрей Исаенко рассказал, кого среди актеров-мужчин считает номером один в Украине.

На проекте "33 запитання" Исаенко признался, что считает Стаса Боклана самым лучшим, ведь он достиг высот и в прекрасной форме.

Андрей подчеркнул, что у Боклана нет звездно болезни и на съемочной площадке он делает все по делу.

Стас Боклан
Стас Боклан / фото: instagram.com, Стас Боклан

"Если взять в комплексе все, мне кажется, Стас Баклан из мужчин актеров самый лучший. Это человек, который достиг определенной высоты, и я считаю, что качественной. Я считаю, что он в прекрасной форме. Я не считаю, что у него есть звездная болезнь. Я с ним работал. Он может быть кому-то как-то неудобным, но он всегда все делает по делу", - сказал артист.

Смотрите видео интервью Андрея Исаенко:

О персоне: Андрей Исаенко

Андрей Исаенко - украинский актер театра и кино, Заслуженный артист Украины (2021), лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2022). С 2008 года - актер Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, сообщает Википедия. Наиболее известные работы: "Жіночий лікар", "Нюхач", "Кіборги", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" и др.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Станислав Боклан новости шоу бизнеса
23:08

Не боятся времени и перегревов: ТОП-5 кроссоверов с "бессмертным" автоматом

22:32

Как мгновенно убрать запотевание лобового стекла: эксперты назвали "волшебную" кнопку

22:14

Украинцев призвали наклеить пищевую пленку на окна: в чем причина

