"Уже есть избранница": участница "Холостяка" слила правду о Цымбалюке

Надежда Авраменко заинтриговала поклонников шоу.

Надежда Авраменко проговорилась в интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цымбалюк

Кратко:

Надежда Авраменко прокомментировала участие в "Холостяке"

Что она рассказала о личной жизни Цымбалюка

Бывшая участница 14 сезона украинского популярного шоу "Холостяк" Надежда Авраменко заявила, что у главного героя проекта Тараса Цымбалюка есть возлюбленная.

В комментарии РБК-Украина Надежда отметила, что ее часто спрашивают, кто из участниц дошел до финала шоу, но она не хочет об этом говорить.

Надежда Авраменко / фото: instagram.com, "Холостяк"

Напомним, Авраменко выбыла из проекта в четвертом выпуске, тогда Цымбалюк сказал, что чувствует романтической связи с девушкой. Сама же Надежда отмечает, что ей нужно было больше раскрыться актеру и сейчас она бы не пошла с ним на свидание, ведь он уже занят.

Надежда Авраменко / фото: instagram.com, "Холостяк"

"Ну, это немного странно. Давайте так, съемки закончились, а у него уже есть избранница из проекта. Он уже не свободный мужчина, я не хожу на свидания с мужчинами, у которых кто-то есть!" – сказала Авраменко.

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

