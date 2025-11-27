"Уже есть избранница": участница "Холостяка" слила правду о Цымбалюке

Кратко:
- Надежда Авраменко прокомментировала участие в "Холостяке"
- Что она рассказала о личной жизни Цымбалюка
Бывшая участница 14 сезона украинского популярного шоу "Холостяк" Надежда Авраменко заявила, что у главного героя проекта Тараса Цымбалюка есть возлюбленная.
В комментарии РБК-Украина Надежда отметила, что ее часто спрашивают, кто из участниц дошел до финала шоу, но она не хочет об этом говорить.
Напомним, Авраменко выбыла из проекта в четвертом выпуске, тогда Цымбалюк сказал, что чувствует романтической связи с девушкой. Сама же Надежда отмечает, что ей нужно было больше раскрыться актеру и сейчас она бы не пошла с ним на свидание, ведь он уже занят.
"Ну, это немного странно. Давайте так, съемки закончились, а у него уже есть избранница из проекта. Он уже не свободный мужчина, я не хожу на свидания с мужчинами, у которых кто-то есть!" – сказала Авраменко.
Последние новости кино и ТВ
Отметим, как сообщал Главред, на Netflix состоялась премьера первых четырех эпизодов финального сезона популярного сериала "Очень странные дела". По этому поводу часть каста обратилась к украинцам.
А также звезда рождественских фильмов "Один дома" Маколей Калкин заявил, что не против вернуться к своей знаменитой роли Кевина МакКаллистера. В интервью Variety он рассказал, что даже придумал сюжет для продолжения.
Вас может заинтересовать:
- Цымбалюк вышел из себя: участница "Холостяка" "перевернула" церемонию роз
- Легендарную Брижит Бардо снова госпитализировали - что известно
- Певица, актер и телеведущая: раскрыты имена новой тройки звездных участников благотворительных "Танцев со звездами"
О персоне: Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред