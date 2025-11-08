Почему кот месит вас лапками: ветеринары объяснили, что означает такое действие

Часто это происходит, когда животное готовится заснуть или когда его гладят.

Месирование лапами является инстинктивной чертой котов и свидетельствует о том, что животное счастливое

Это поведение закладывается еще у котят и связано с привязанностью к матери

Многие владельцы кошек не раз замечали странное, но в то же время трогательное поведение своих питомцев, когда те начинают мять лапками владельца или мягкую поверхность, как будто месить тесто. Хотя это выглядит загадочно, специалисты уже давно объяснили, что стоит за этим жестом. Об этом сообщает Главред со ссылкой на Paradepets.

Как котята учатся делать "массаж" лапками?

Выяснилось, что если кот месит вас лапками, это не просто привычка, а признак счастья и доверия.

"Этому они учатся, когда еще котята. Это признак полного удовлетворения у кошки", - рассказала ветеринар Сара Очоа.

С первых дней жизни котята усваивают такое поведение, когда разминают живот матери, стимулируя выработку молока. Поэтому для котов это движение с самого начала ассоциируется с комфортом, теплом и заботой.

По информации Американской ассоциации ветеринарных больниц (AAHA), месить лапами - естественное инстинктивное поведение, присущее практически всем кошкам. Они могут месить не только людей, но и подушки, одеяла или даже других кошек.

Во время этого процесса пушистики обычно мурлыкают, дремлют или просто расслабляются, ведь такое движение помогает им успокоиться и почувствовать себя в безопасности.

Зачем взрослые коты продолжают месить лапами?

"Уже с нескольких дней жизни котята мурлыкают и разминают молочные железы матери во время кормления. Это разминание стимулирует маму вырабатывать молоко для котенка, а поскольку еда - это любовь, маленький котенок испытывает невероятное удовольствие", - пояснил ветеринар Мэтью Маккарти.

Однако, как отмечает эксперт, когда животное взрослеет, причины поведения меняются. Кот не считает владельца мамой - это скорее способ самоуспокоения, который сохраняется в течение жизни.

"Так же, как человек может наслаждаться хорошей книгой или бокалом хорошего вина", - добавил Маккарти.

Итак, если ваш любимец начинает месить вас лапками - это положительный сигнал. Он свидетельствует, что животное чувствует себя спокойно, удовлетворенно и доверяет вам. Часто такое поведение можно увидеть перед сном или когда хозяин гладит кота.

Как котики миганием лапками "обозначают свое"?

Кроме эмоциональной составляющей, у этой привычки есть еще и практическое объяснение.

"Кроме того, лапы кошек имеют множество запаховых желез, и месить является способом натирания этих запахов на вас или на что-либо другое, что они хотят месить. Такое поведение маркировки, по сути, позволяет кошке заявлять свои права на эти территории", - уточнил ветеринар.

Так что если ваш любимец массирует вас лапками, считайте это комплиментом - вы в списке самых дорогих существ в его жизни.

