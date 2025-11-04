Какие приборы нельзя включать в удлинитель: опасность больше, чем кажется

Главное:
- Почему холодильник не стоит вставлять в удлинитель
- Какие устройства могут вызвать пожар в доме
Некоторые бытовые приборы могут стать настоящей угрозой для вашего дома, если подключить их неправильно. Неправильное использование удлинителей часто приводит к коротким замыканиям, поломкам техники или даже пожарам. Чтобы избежать опасных ситуаций, специалисты по электрике, на которых ссылается Real Simple, поделились своими рекомендациями.
Холодильники и морозильные камеры
Холодильник - это прибор, который не отдыхает ни днем, ни ночью. Ему необходимо постоянное, стабильное питание без перепадов. Если подключить его через удлинитель, это может вызвать скачки напряжения и повредить компрессор.
Совет: эти приборы должны работать только от стационарной стенной розетки. Так вы избежите поломок и сэкономите на ремонте.
Микроволновые печи
Такие устройства потребляют около 12-15 ампер, и обычный удлинитель просто не рассчитан на такую нагрузку. В результате провод перегревается, а риск короткого замыкания резко возрастает.
Совет: если на кухне не хватает розеток, пригласите электрика для безопасной установки дополнительной точки питания.
Кофеварки, тостеры и другая небольшая техника
Хоть эти приборы и выглядят компактными, внутри них скрыты мощные нагревательные элементы, которые потребляют много электроэнергии. Удлинитель может не выдержать напряжения, и вместо кофе утром можно получить оплавленный кабель.
Совет: подключайте мелкую кухонную технику напрямую в розетку, а не через удлинитель.
Обогреватели и кондиционеры
В холодное время года мы пользуемся обогревателями, а в жару кондиционерами. Но оба устройства потребляют немало энергии, и обычные удлинители просто не рассчитаны на такие мощности. Это не только вредит технике, но и может стать причиной возгорания.
Совет: используйте исключительно удлинители с усиленным кабелем или подключайте приборы прямо к стене.
Фены, плойки, утюжки, утюжки
Устройства для укладки волос мгновенно вытягивают большое количество энергии. Если пользоваться ими через удлинитель, есть большой риск его перегрева.
Совет: включайте такие приборы напрямую в розетку, желательно с GFCI-защитой, особенно, если пользуетесь ими в ванной комнате.
Медицинское оборудование
CPAP-аппараты, ингаляторы и другие медицинские приборы критически зависят от стабильного питания. Удлинители в этом случае создают опасные перепады напряжения и могут стать причиной сбоя.
Совет: подключайте медицинские устройства исключительно к стационарной розетке.
Игровые компьютеры и аудиосистемы
Мощные ПК, консоли и аудиооборудование требуют качественного питания. Простые удлинители не способны обеспечить стабильность или защиту от перенапряжения, поэтому рискуете испортить дорогостоящую технику.
Совет: приобретите фирменный сетевой фильтр с защитой от скачков напряжения (например, APC или Tripp Lite).
Подключение удлинителя к удлинителю
Это - самая распространенная и самая опасная ошибка. "Цепочка" удлинителей быстро перегружает электросистему, что может привести к перегреву или даже пожару.
Совет: используйте только один качественный удлинитель со встроенным предохранителем, который автоматически отключает питание при превышении нагрузки.
Также ранее эксперты рассказали, как безопасно очистить USB-порт телефона.
Больше интересных новостей:
- Кто разбогатеет в ноябре 2025: звезды назвали ТОП-3 самых счастливых знака
- Что сделать, чтобы кот линял меньше: секрет, о котором не догадываются хозяева
- Больше хлопот, чем удовольствия: механик назвал авто, которое постоянно ломается
Об источнике: Real Simple
Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред