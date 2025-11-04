Какие приборы нельзя включать в удлинитель: опасность больше, чем кажется

Иногда удлинители могут вызвать короткое замыкание, повреждение техники и пожар.

https://glavred.info/dim/kakie-pribory-nelzya-vklyuchat-v-udlinitel-opasnost-bolshe-chem-kazhetsya-10712396.html Ссылка скопирована

Приборы, которые нельзя подключать через удлинитель / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Почему холодильник не стоит вставлять в удлинитель

Какие устройства могут вызвать пожар в доме

Некоторые бытовые приборы могут стать настоящей угрозой для вашего дома, если подключить их неправильно. Неправильное использование удлинителей часто приводит к коротким замыканиям, поломкам техники или даже пожарам. Чтобы избежать опасных ситуаций, специалисты по электрике, на которых ссылается Real Simple, поделились своими рекомендациями.

Холодильники и морозильные камеры

Холодильник - это прибор, который не отдыхает ни днем, ни ночью. Ему необходимо постоянное, стабильное питание без перепадов. Если подключить его через удлинитель, это может вызвать скачки напряжения и повредить компрессор.

видео дня

Совет: эти приборы должны работать только от стационарной стенной розетки. Так вы избежите поломок и сэкономите на ремонте.

Микроволновые печи

Такие устройства потребляют около 12-15 ампер, и обычный удлинитель просто не рассчитан на такую нагрузку. В результате провод перегревается, а риск короткого замыкания резко возрастает.

Совет: если на кухне не хватает розеток, пригласите электрика для безопасной установки дополнительной точки питания.

5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Главред - инфографика

Кофеварки, тостеры и другая небольшая техника

Хоть эти приборы и выглядят компактными, внутри них скрыты мощные нагревательные элементы, которые потребляют много электроэнергии. Удлинитель может не выдержать напряжения, и вместо кофе утром можно получить оплавленный кабель.

Совет: подключайте мелкую кухонную технику напрямую в розетку, а не через удлинитель.

Обогреватели и кондиционеры

В холодное время года мы пользуемся обогревателями, а в жару кондиционерами. Но оба устройства потребляют немало энергии, и обычные удлинители просто не рассчитаны на такие мощности. Это не только вредит технике, но и может стать причиной возгорания.

Совет: используйте исключительно удлинители с усиленным кабелем или подключайте приборы прямо к стене.

Фены, плойки, утюжки, утюжки

Устройства для укладки волос мгновенно вытягивают большое количество энергии. Если пользоваться ими через удлинитель, есть большой риск его перегрева.

Совет: включайте такие приборы напрямую в розетку, желательно с GFCI-защитой, особенно, если пользуетесь ими в ванной комнате.

Медицинское оборудование

CPAP-аппараты, ингаляторы и другие медицинские приборы критически зависят от стабильного питания. Удлинители в этом случае создают опасные перепады напряжения и могут стать причиной сбоя.

Совет: подключайте медицинские устройства исключительно к стационарной розетке.

Игровые компьютеры и аудиосистемы

Мощные ПК, консоли и аудиооборудование требуют качественного питания. Простые удлинители не способны обеспечить стабильность или защиту от перенапряжения, поэтому рискуете испортить дорогостоящую технику.

Совет: приобретите фирменный сетевой фильтр с защитой от скачков напряжения (например, APC или Tripp Lite).

Подключение удлинителя к удлинителю

Это - самая распространенная и самая опасная ошибка. "Цепочка" удлинителей быстро перегружает электросистему, что может привести к перегреву или даже пожару.

Совет: используйте только один качественный удлинитель со встроенным предохранителем, который автоматически отключает питание при превышении нагрузки.

Также ранее эксперты рассказали, как безопасно очистить USB-порт телефона.

Больше интересных новостей:

Об источнике: Real Simple Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред