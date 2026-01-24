Света не будет до 7 часов: графики отключений для Львова и области на 25 января

Вы узнаете:
- Какими будут графики отключений на Львовщине 25 января
- у каких групп больше всего не будет света
- Где работают пункты несокрушимости
В воскресенье, 25 января, во Львове и области будут действовать почасовые отключения электроэнергии для всех групп потребителей. Потребителям будут отключать свет один или два раза в сутки. Об этом сообщило Львовоблэнерго.
Причиной ограничений остается дефицит мощности в энергосистеме. Энергетики призывают жителей экономно использовать электроэнергию и избегать одновременного включения мощных приборов, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.
По данным облэнерго, жители Львова и области могут оставаться без света до 7 часов в сутки. Дольше всего света не будет в группах 2.1, 4.1, 5.1 и 6.1.
График отключений на 25 января
Группа 1
- 1.1. Электроэнергии нет с 00:00 до 01:00, с 11:30 до 15:00.
- 1.2. Электроэнергии нет с 18:30 до 22:00.
Группа 2
- 2.1. Электроэнергии нет с 01:00 до 04:30, с 18:30 до 22:00.
- 2.2. Электроэнергии нет с 00:00 до 01:00, с 06:00 до 08:00, с 11:30 до 15:00.
Группа 3
- 3.1. Электроэнергии нет с 08:00 до 11:30.
- 3.2. Электроэнергии нет с 15:00 до 18:30.
Группа 4
- 4.1. Электроэнергии нет с 04:30 до 08:00, с 15:00 до 18:30.
- 4.2. Электроэнергии нет с 08:00 до 11:30, с 22:00 до 24:00.
Группа 5
- 5.1. Электроэнергии нет с 04:30 до 08:00, с 11:30 до 15:00.
- 5.2. Электроэнергии нет с 15:00 до 18:30.
Группа 6
- 6.1. Электроэнергии нет с 01:00 до 04:30, с 18:30 до 22:00.
- 6.2. Электроэнергии нет с 08:00 до 11:30, с 22:00 до 24:00.
Узнать свою группу отключений можно на сайте "Львовоблэнерго", в чат-ботах компании в Viber и Telegram, а также в мобильном приложении КомКом.
Пункты несокрушимости на Львовщине
На Львовщине сейчас работают 174 пункта несокрушимости из 851 подготовленного. Остальные пункты находятся в режиме готовности и могут быть открыты в кратчайшие сроки. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной военной администрации.
Узнать адрес ближайшего пункта можно через приложение "Дія". Для этого нужно:
- авторизоваться в приложении;
- перейти в раздел "Сервисы";
- выбрать пункт "Несокрушимость".
На карте можно разрешить доступ к геолокации или найти пункты вручную, изменяя масштаб. Сервис работает как онлайн, так и офлайн.
Отключения света в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, после массированной атаки 24 января в Киеве почти 90 тысяч абонентов остались без света. Более 5 тысяч домов без отопления, преимущественно те, которые уже пострадали от обстрелов ранее. Также есть проблемы с водоснабжением на левом берегу и частично на правом.
Россия в ночь на 24 января массированно обстреляла Чернигов, повредив критическую инфраструктуру. Почти весь город обесточен, объекты водоснабжения и энергетики перешли на альтернативные источники питания.
Кроме этого, днем во многих областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. На АОВ перешли Одесская, Днепропетровская, Черновицкая, Сумская, Полтавская, Черниговская, Винницкая, Черкасская и Житомирская области.
