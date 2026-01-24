Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Света не будет до 7 часов: графики отключений для Львова и области на 25 января

Руслана Заклинская
24 января 2026, 20:31
523
Львовоблэнерго обнародовало графики на воскресенье, 25 января.
Света не будет до 7 часов: графики отключений для Львова и области на 25 января
Отключение света на Львовщине 25 января / / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Какими будут графики отключений на Львовщине 25 января
  • у каких групп больше всего не будет света
  • Где работают пункты несокрушимости

В воскресенье, 25 января, во Львове и области будут действовать почасовые отключения электроэнергии для всех групп потребителей. Потребителям будут отключать свет один или два раза в сутки. Об этом сообщило Львовоблэнерго.

Причиной ограничений остается дефицит мощности в энергосистеме. Энергетики призывают жителей экономно использовать электроэнергию и избегать одновременного включения мощных приборов, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.

видео дня

По данным облэнерго, жители Львова и области могут оставаться без света до 7 часов в сутки. Дольше всего света не будет в группах 2.1, 4.1, 5.1 и 6.1.

График отключений на 25 января

Группа 1

  • 1.1. Электроэнергии нет с 00:00 до 01:00, с 11:30 до 15:00.
  • 1.2. Электроэнергии нет с 18:30 до 22:00.

Группа 2

  • 2.1. Электроэнергии нет с 01:00 до 04:30, с 18:30 до 22:00.
  • 2.2. Электроэнергии нет с 00:00 до 01:00, с 06:00 до 08:00, с 11:30 до 15:00.

Группа 3

  • 3.1. Электроэнергии нет с 08:00 до 11:30.
  • 3.2. Электроэнергии нет с 15:00 до 18:30.

Группа 4

  • 4.1. Электроэнергии нет с 04:30 до 08:00, с 15:00 до 18:30.
  • 4.2. Электроэнергии нет с 08:00 до 11:30, с 22:00 до 24:00.

Группа 5

  • 5.1. Электроэнергии нет с 04:30 до 08:00, с 11:30 до 15:00.
  • 5.2. Электроэнергии нет с 15:00 до 18:30.

Группа 6

  • 6.1. Электроэнергии нет с 01:00 до 04:30, с 18:30 до 22:00.
  • 6.2. Электроэнергии нет с 08:00 до 11:30, с 22:00 до 24:00.
График отключений света во Львовской области на 25 января
График отключений света на Львовщине на 25 января / Фото: Львовоблэнерго

Узнать свою группу отключений можно на сайте "Львовоблэнерго", в чат-ботах компании в Viber и Telegram, а также в мобильном приложении КомКом.

Пункты несокрушимости на Львовщине

На Львовщине сейчас работают 174 пункта несокрушимости из 851 подготовленного. Остальные пункты находятся в режиме готовности и могут быть открыты в кратчайшие сроки. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной военной администрации.

Узнать адрес ближайшего пункта можно через приложение "Дія". Для этого нужно:

  • авторизоваться в приложении;
  • перейти в раздел "Сервисы";
  • выбрать пункт "Несокрушимость".

На карте можно разрешить доступ к геолокации или найти пункты вручную, изменяя масштаб. Сервис работает как онлайн, так и офлайн.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, после массированной атаки 24 января в Киеве почти 90 тысяч абонентов остались без света. Более 5 тысяч домов без отопления, преимущественно те, которые уже пострадали от обстрелов ранее. Также есть проблемы с водоснабжением на левом берегу и частично на правом.

Россия в ночь на 24 января массированно обстреляла Чернигов, повредив критическую инфраструктуру. Почти весь город обесточен, объекты водоснабжения и энергетики перешли на альтернативные источники питания.

Кроме этого, днем во многих областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. На АОВ перешли Одесская, Днепропетровская, Черновицкая, Сумская, Полтавская, Черниговская, Винницкая, Черкасская и Житомирская области.

Читайте также:

Об источнике: Львовоблэнерго

Львовоблэнерго - оператор системы распределения электроэнергии на территории Львовской области. Компания обеспечивает распределение электрической энергии бытовым и небытовым потребителям, эксплуатацию и обслуживание электросетей, а также подключение новых объектов к сети.

Предприятие работает в составе энергетической системы Украины и выполняет функции в соответствии с требованиями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Львова Львовщина свет Львовская область отключения света отключения света Львов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина поговорила с глазу на глаз с РФ: появились детали и дата новых переговоров

Украина поговорила с глазу на глаз с РФ: появились детали и дата новых переговоров

19:29Война
Украина имеет только один выбор: либо умереть, либо уничтожить РФ – нардеп

Украина имеет только один выбор: либо умереть, либо уничтожить РФ – нардеп

18:49Украина
РФ планирует серийное производство Орешника: в разведке узнали планы Кремля

РФ планирует серийное производство Орешника: в разведке узнали планы Кремля

17:31Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Наташа Королева решила судьбу матери, которая поддержала Украину — детали

Наташа Королева решила судьбу матери, которая поддержала Украину — детали

Золотая полоса в жизни: трем знакам зодиака откроются двери большой удачи

Золотая полоса в жизни: трем знакам зодиака откроются двери большой удачи

Горилка и водка — не одно и то же: в чем принципиальная разница

Горилка и водка — не одно и то же: в чем принципиальная разница

Скрытый момент старения: ученые сделали сенсационное открытие

Скрытый момент старения: ученые сделали сенсационное открытие

Гороскоп Таро на завтра 25 января: Овнам - щедрость, Львям - борьба со слабостью

Гороскоп Таро на завтра 25 января: Овнам - щедрость, Львям - борьба со слабостью

Последние новости

21:21

"Город освобожден": Тимочко рассказал о зачистке Купянска от оккупантов

20:45

Украинец нашел на помойке настоящее сокровище и безумно разбогател: что там былоВидео

20:31

Света не будет до 7 часов: графики отключений для Львова и области на 25 января

20:29

Без тепла, воды и электричества: Кличко назвал самый проблемный район Киева

20:28

Самойлова заберет все у путиниста-подкаблучника Джигана: лишится всего

Путину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина КремляПутину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина Кремля
19:58

Лайза Миннелли выпустила первую песню за 13 лет: для этого использовался ИИ

19:43

Может "склеить ласты": неожиданный прогноз о том, сколько осталось КадыровуВидео

19:29

Украина поговорила с глазу на глаз с РФ: появились детали и дата новых переговоров

19:10

Никакой сделки Трампа нетмнение

Реклама
19:05

Сейчас тяжело, но потом роскошь: каким знакам зодиака уготован денежный прорыв

18:49

Украина имеет только один выбор: либо умереть, либо уничтожить РФ – нардеп

18:47

Не только Киев и Харьков: какой город трижды становился столицей УкраиныВидео

18:24

Одна скрытая функция меняет все: многие используют неправильно палочки для еды

17:55

Голливуд готовится к свадьбе года: СМИ назвали имена влюбленных

17:31

РФ планирует серийное производство Орешника: в разведке узнали планы Кремля

17:31

Настоящий День Независимости Украины — не 24 августа: историк удивил открытиемВидео

17:25

Елена Мозговая попала под обстрел в Киеве: что с ней случилось

17:02

Почему 25 января нельзя раскрывать свои планы публично: какой церковный праздник

16:27

"Вершина цинизма": Сибига сравнил Орбана с венгерским приспешником Гитлера

16:20

"Многое успели обсудить": Зеленский раскрыл результаты переговоров в Абу-Даби

Реклама
16:20

Горилка и водка — не одно и то же: в чем принципиальная разница

16:19

Гренландия больше не край света: почему за остров борются великие державы

16:11

Мороз и гололед: какая погода будет в Харькове на выходных

15:58

В РФ скончался популярный телеведущий

15:57

Как убрать пятна от стаканов на деревянной мебели: что действительно работает

15:25

Боевая часть весом в тонну: РФ ударила по Киеву редкой ракетой

15:11

В Абу-Даби завершились переговоры между Украиной, РФ и США: первые подробности

15:04

Садовая дорожка без бетона и плитки: что сделать из спиленного дереваВидео

14:49

Кейт Миддлтон удивила выбором новой профессииФото

14:26

Отключений света на Полтавщине станет меньше, но есть условие: прогноз эксперта

14:11

Опасен ли включенный обогреватель ночью: главные риски для дома и здоровья

14:00

Аварийные отключения внезапно накрыли области Украины: где пропал свет

13:29

Как не попасть в аварию зимой: инструктор назвал пять популярных ошибок

13:10

"Ракеты поразили и сам переговорный стол": Сибига - об обстреле на фоне встречи с РФ

13:06

В обменники спешить не стоит: прогноз курса доллара и евро до конца января

11:58

Давление усиливается: СМИ узнали, достигли ли Украина и РФ компромисса в Абу-Даби

11:52

Гороскоп Таро на завтра 25 января: Овнам - щедрость, Львям - борьба со слабостью

11:51

Гороскоп на завтра 25 января: Близнецам - неожиданная встреча, Девам - грусть

11:26

Любовница мужа Алсу выходит замуж за Абрамова

11:23

Как выглядеть стильно в мороз: модные правила зимнего образа

Реклама
11:22

Без света более 400 тысяч потребителей: Чернигов почти полностью обесточен

11:03

Откуда берется запах в квартире и как убрать его навсегда: лайфхаки для уборки

10:37

Исповедь без лишней вины: что на самом деле не является грехом

10:24

Тысячи киевлян без света и тепла: враг серьезно повредил инфраструктуру столицы

09:19

Россияне били роженицах и переселенцах: Зеленский прокомментировал атаку РФФото

09:03

Вторая жизнь старых вещей: неожиданные идеи для кашпо из подручных вещейФото

08:58

Дочь Келлога публично упрекнула Трампа после ночного обстрела Киева

08:21

Viber после уроков: должен ли учитель отвечать родителям в выходные дни

08:10

Как Украине выйти из энергетического кризисамнение

07:44

РФ массированно атаковала Украину: под прицелом энергетика, есть жертва и раненыеФото

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять