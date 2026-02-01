Укр
Три месяца без горячей воды: появился тревожный сценарий по срокам отключений

Алексей Тесля
1 февраля 2026, 21:25
6
Все будет зависеть от темпов ремонта, ввода в работу дополнительных мощностей и восстановления, уверен Вадим Литвин.
вода
Украинцев предупредили о возможности отключения водоснабжения / Коллаж: Главред, фото pixabay

Важное из заявлений Литвина:

  • Отключение горячей воды – это вынужденная и временная мера
  • Там, где дефицит отсутствует, горячее водоснабжение не отключают

Глава правления Ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин прокомментировал вопрос по поводу того, несет ли длительное отключение горячего водоснабжения риски для системы.

"На самом деле ситуация динамична – за два-три месяца (отключений, - ред.) система не разрушится. Все будет зависеть от темпов ремонта, ввода в работу дополнительных мощностей и восстановления источников теплоснабжения", - пояснил он в интервью Главреду.

видео дня

По его словам, как только появляется возможность увеличить мощность или когда на улице устанавливается более теплая погода (условно +5 °C и выше), уменьшается нагрузка на систему отопления.

"То есть отключение горячей воды – это вынужденная и временная мера. Если воду из системы сольют, то это не приведет к глобальным проблемам. Единственное, что в этих домах наверняка начнут больше использовать электрический подогрев воды, и это значительно повысит нагрузку уже на электрические сети", - уточнил собеседник.

Он объяснил, что Киев – это не единая сплошная система теплоснабжения, а несколько относительно автономных подсистем.

"Там, где дефицит отсутствует, горячее водоснабжение не отключают, и это принципиально важно. Наоборот, в таких районах есть смысл максимально использовать централизованное горячее водоснабжение или, например, возможности крышных котельных. Поэтому в таких домах, где нет дефицита, жителям по возможности лучше перейти на водоснабжение от крышной или централизованной котельной, чтобы уменьшить потребление электрических водонагревателей, которые являются одними из самых энергоемких бытовых потребителей", - добавил Литвин.

Отопление в Киеве: эксперт о возможных сценариях

Руководитель аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко оценил шансы на восстановление теплоснабжения и работу коммунальных систем столицы после масштабных атак РФ. Он подчеркнул, что подключение жилых домов к передвижным мини-котельным — это сложный процесс, требующий серьёзной технической подготовки и значительного времени на реализацию.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничение горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

О личности: Вадим Литвин

Вадим Литвин — украинский эксперт в сфере энергоэффективности, энергоаудита и энергоменеджмента. Председатель правления Ассоциации энергоаудиторов Украины. Работал над внедрением систем мониторинга энергии и аудита, а также является автором публикаций и вебинаров по энергоэффективности, включая темы настройки индивидуальных тепловых пунктов и подготовки зданий к холодному периоду.

Является автором материалов для украинских СМИ на тему подготовки домов к отключениям энергоснабжения, в частности в условиях действия ограничительных мер или аварийных ситуаций.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева Вадим Литвин
12:18

