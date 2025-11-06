Удар США по режиму Мадуро сыграет на руку Путину: названа главная причина

Любые военные конфликты в мире отвлекают внимание США от ситуации в Украине.

Дональд Трамп призвал к отставке Николаса Мадуро / Коллаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/NicolasMaduro

Важное из заявлений Фечко:

Любые военные конфликты в мире отвлекают внимание США от ситуации в Украине

В случае с Венесуэлой российская пропаганда может действовать нагло

Ведущий эксперт по вопросам Латинской Америки Совета внешней политики "Украинская призма" Иван Фечко заявил о том, что любые военные конфликты в мире так или иначе отвлекают внимание как мирового сообщества, так и, в частности, Соединенных Штатов от ситуации в Украине.

"Помним войну в Секторе Газа, которая началась в 2023 году и стала для нас большой проблемой, ведь внимание многих стран в значительной степени отошло от украинского вопроса", - напомнил он в комментарии Главреду.

По словам эксперта, это, в свою очередь, позволило России использовать риторику вроде: "Видите, мы ничего такого не делаем".

"В случае с Венесуэлой российская пропаганда может действовать похожим образом - играя на тезисе, что Соединенные Штаты осуществляют военные операции без решений ООН и якобы ведут себя так же, как и сама Россия. То есть Москва будет пытаться манипулировать этим на международном уровне. Другое дело - насколько такие аргументы будут восприниматься другими странами. Это, конечно, большой вопрос, ведь контекст здесь совсем другой", - добавил Фечко.

Вероятность удара США по режиму Мадуро: мнение эксперта

Журналист Иван Яковина заявил, что Соединённые Штаты, похоже, настроены серьёзно вмешаться в ситуацию в Венесуэле и сменить там власть. Уже подготовлен список возможных целей для авиаударов, а в регион переброшены бомбардировщики и военные корабли. По его словам, шансы на успешное завершение этой операции довольно высоки. При этом, если цены на нефть надолго снизятся на 10–15 долларов за баррель, это может поставить под угрозу существующую модель российской экономики.

Ранее сообщалось о том, что венесуэльский диктатор Николас Мадуро попросил у Владимира Путина о военной помощи, поскольку США усилили давление на Венесуэлу. Мадуро направил Владимиру Путину письмо, в котором попросил помощи в модернизации оборонных радаров и ремонте военной техники.

Напомним, ранее сообщалось о том, что США готовят военную операцию против Мадуро. Белый дом рассматривает радикальные меры для устранения президента Венесуэлы от власти.

Как писал Главред, ранее Иван Фечко назвал два возможных сценария развития ситуации в отношениях США и Венесуэлы.

О персоне: Иван Фечко Иван Фечко - украинский политолог, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма", где занимается исследованием Латинской Америки и Карибского бассейна. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Американистика и европейские студии". Основные направления его работы - международные отношения, интеграционные процессы в Латинской Америке, внешняя политика Украины в отношении стран региона, а также культурная дипломатия. Владеет украинским, английским и испанским языками, регулярно комментирует геополитические события для украинских медиа.

