Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Кейт Миддлтон и принц Уильям скрывали от старшего сына важную тайну: причина

Алена Кюпели
28 августа 2025, 23:35
25
Кейт и Уильям вдумчивые родители и пытаются защитить своих детей.
Кейт Миддлтон, принц Уильям
Кейт Миддлтон, принц Уильям / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Кратко:

  • От чего королевская семья оберегает детей
  • Как Уильям говорил со своим сыном

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, предположительно, "откладывали" сообщение своему старшему сыну, принцу Джорджу, о том, что однажды он станет королём Англии.

Королевский биограф Роберт Лейси рассказал о тактике воспитания принца и принцессы Уэльской своего 12-летнего сына, которого цитирует Page Six.

видео дня

"У Джорджа действительно был период нормального детства", — рассказал автор.

Лейси утверждает, что Уильям "откладывал" сообщение Джорджу о его судьбе править "до последнего момента".

Принцу Джорджу 12 лет
Принцу Джорджу 12 лет / Фото Instagram/ princeandprincessofwales

"Это демонстрирует особую заботу и вдумчивость", — сказал Лейси, добавив: "Это также говорит нам о том, как Уильям относился к бремени короны".

Лейси предположил, что Уильям был осторожен в выборе слов, чтобы не создавать у ребёнка давления, связанного с королевскими ожиданиями.

Принц Джордж остался недалеко от своей сестры
Принц Уильям оберегает своих детей / Фото Instagram/princeandprincessofwales

"Я представляю, что когда Уильям говорит с Джорджем о подобных вещах, он использует слова вроде "судьба" вместо "долг". "Долг" создаёт ощущение ловушки; "судьба" создаёт ощущение выбора", — сказала Лейси.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Недавно Главред писал о том, что Кейт Миддлтон вернулась в больницу, где лечила рак. Там она встретилась с пациентами, чтобы выразить свою поддержку и лично поблагодарить персонал за их "исключительную заботу, поддержку и сочувствие" за последние 12 месяцев.

В свою очередь принц Уильям также показал невероятно стильную и свежую Кейт. Он опубликовал трогательную публикацию к 43-летию своей "невероятной" жены.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Кейт Миддлтон новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Шах и мат" для Кремля: аналитик предложил неочевидный ход для завершения войны

"Шах и мат" для Кремля: аналитик предложил неочевидный ход для завершения войны

23:14Война
"Действует в пользу России": президент Португалии заявил, что Трамп - советский агент

"Действует в пользу России": президент Португалии заявил, что Трамп - советский агент

21:04Мир
Путин и Зеленский не готовы самостоятельно положить конец войне - Белый дом

Путин и Зеленский не готовы самостоятельно положить конец войне - Белый дом

20:55Война
Реклама

Популярное

Ещё
Вселенная на их стороне: в сентябре удача улыбнется трем знакам зодиака

Вселенная на их стороне: в сентябре удача улыбнется трем знакам зодиака

Китайский гороскоп на сентябрь: Тиграм - перемены, Лошадям - роковая встреча

Китайский гороскоп на сентябрь: Тиграм - перемены, Лошадям - роковая встреча

Еще один удар: путинист Филипп Киркоров сообщил о страшном горе в семьи

Еще один удар: путинист Филипп Киркоров сообщил о страшном горе в семьи

Путь достатка откроется для четырех знаков зодиака 28 августа: кто в списке

Путь достатка откроется для четырех знаков зодиака 28 августа: кто в списке

Появилась первая реакция США на массированные удары РФ по Киеву - что сказали у Трампа

Появилась первая реакция США на массированные удары РФ по Киеву - что сказали у Трампа

Последние новости

00:08

Невероятный старте напряженный финал: "Полесье" едва не сотворило сенсацию в Италии

28 августа, четверг
23:56

Победительница "Холостяка-13" экстренно покинула страну из-за суда

23:35

Кейт Миддлтон и принц Уильям скрывали от старшего сына важную тайну: причина

23:16

В Польше разбился истребитель F-16 - что известно об авиакатастрофеВидео

23:14

"Шах и мат" для Кремля: аналитик предложил неочевидный ход для завершения войны

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвал датыРезкое потепление накроет Украину: синоптик назвал даты
22:28

На дорогах заметили необычный знак - о чем предупреждают черно-белые квадраты

22:19

Смертельный сигнал: как по цвету дыма определить "здоровье" двигателя автомобиля

21:56

Как определить, что морковь созрела - лучше дни для сбора урожая

21:04

"Действует в пользу России": президент Португалии заявил, что Трамп - советский агентВидео

Реклама
20:57

Чеснок будет размером с кулак: простой шаг в августе, который изменит урожайВидео

20:55

Путин и Зеленский не готовы самостоятельно положить конец войне - Белый домВидео

20:37

Эксперты назвали 5 лучших и худших продуктов для женщин 50+ лет

20:36

Переговоры между Зеленским и Путиным не состоятся - Мерц назвал причину

20:07

"Будет на бумаге": Зеленский рассказал, когда появятся гарантии безопасности

20:03

Что скрывает новая тактика РФ: эксперт раскрыл главную цель массированных обстрелов

19:44

Трамп поставил дедлайн: раскрыто, когда будет подписано сделку между Украиной и РФВидео

19:33

Джордж Клуни не смог участвовать в Венецианском кинофестивале: в чем причина

19:22

Адская жара накрывает регионы: синоптики назвали дату похолодания

19:10

Отложенный террор по Киеву: что устроила РФмнение

19:03

В Украине дорожает один из важнейших продуктов - что будет с ценами в сентябре

Реклама
18:33

Бешеный скачок евро и обвал гривны: каким будет новый курс валют

18:20

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девочкой на чайной плантации за 15 с

18:14

Появилась первая реакция США на массированные удары РФ по Киеву - что сказали у Трампа

17:52

Чем именно россияне ударили по кораблю ВМС Украины - появились новые детали атаки

17:48

Чтобы сохранить семью: путинистка Лорак пошла на серьезный шаг

17:40

Большой церковный праздник 29 августа: что нельзя делать в этот день

17:40

Не на ту напала: Волочкова получила неожиданную ответку от поклонницы

17:39

Венгрия запретила въезд командующему СБС - ответ "Мадяра" и реакция Зеленского

17:21

Экс-жена Александра Цекало подала на него в суд из-за алиментов

17:19

Речь не о территориях: политолог назвал сложный вопрос на переговорах с РФ

17:07

Очень сложно: Лорак жалуется на дочь, которая подружилась с дочерью Киркорова

16:56

УПЦ МП официально признали связанной с РПЦ - что ждет церковь дальше и будет ли запрет

16:45

"Удары успешные": в Кремле цинично высказались об атаке на КиевФотоВидео

16:36

Украина погрузится в экстремальную жару: синоптик рассказал, когда ударит +32

16:23

"Оскар-2026": стало известно, какой фильм представит Украину на кинопремии

16:11

Украина может освободить все оккупированные территории: в Минобороны раскрыли детали

15:54

Была ли Украина прародиной индоевропейцев: Курганная теория Гимбутас

15:48

София Ротару показала изувеченный Россией Киев: что написала певица

15:38

Исполнитель хита Gangnam Style Psy попал под следствие - что нарушил артистВидео

15:14

РФ заплатит за удар по Киеву: в ЕС анонсировали новые сокрушительные санкции

Реклама
15:09

Сколько еще Россия может воевать против Украины - в Минобороны назвали сроки

15:06

Кем были тавры: жестокие ритуалы и загадка исчезновения

14:58

Что запрещено сдавать на металлолом в 2025 году: какие предусмотрены штрафы

14:57

"Два прямых прилета в дом": Игнат - о подлой атаке на КиевФотоВидео

14:40

Россия ударила по кораблю ВМС Украины: есть жертва, продолжаются поиски моряков

14:35

Какое слово спрятано на рисунке: только единицы догадаются за 15 секунд

14:29

Идеально на завтрак или обед: рецепт ленивого хачапури на сковороде за 10 минут

14:18

Сэкономит деньги и топливо: какую секретную кнопку в авто нужно нажать

14:11

Георгий Кистяковский: ученый из Киева, ставший советником президента США

13:58

Пострадала квартира судьи Мастер Шеф, где она живет с дочкой

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять