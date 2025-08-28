Кейт Миддлтон и принц Уильям скрывали от старшего сына важную тайну: причина

Кейт и Уильям вдумчивые родители и пытаются защитить своих детей.

Кейт Миддлтон, принц Уильям / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Кратко:

От чего королевская семья оберегает детей

Как Уильям говорил со своим сыном

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, предположительно, "откладывали" сообщение своему старшему сыну, принцу Джорджу, о том, что однажды он станет королём Англии.

Королевский биограф Роберт Лейси рассказал о тактике воспитания принца и принцессы Уэльской своего 12-летнего сына, которого цитирует Page Six.

"У Джорджа действительно был период нормального детства", — рассказал автор.

Лейси утверждает, что Уильям "откладывал" сообщение Джорджу о его судьбе править "до последнего момента".

Принцу Джорджу 12 лет / Фото Instagram/ princeandprincessofwales

"Это демонстрирует особую заботу и вдумчивость", — сказал Лейси, добавив: "Это также говорит нам о том, как Уильям относился к бремени короны".

Лейси предположил, что Уильям был осторожен в выборе слов, чтобы не создавать у ребёнка давления, связанного с королевскими ожиданиями.

Принц Уильям оберегает своих детей / Фото Instagram/princeandprincessofwales

"Я представляю, что когда Уильям говорит с Джорджем о подобных вещах, он использует слова вроде "судьба" вместо "долг". "Долг" создаёт ощущение ловушки; "судьба" создаёт ощущение выбора", — сказала Лейси.

Недавно Главред писал о том, что Кейт Миддлтон вернулась в больницу, где лечила рак. Там она встретилась с пациентами, чтобы выразить свою поддержку и лично поблагодарить персонал за их "исключительную заботу, поддержку и сочувствие" за последние 12 месяцев.

В свою очередь принц Уильям также показал невероятно стильную и свежую Кейт. Он опубликовал трогательную публикацию к 43-летию своей "невероятной" жены.

О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

