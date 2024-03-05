Важная функция: для чего на самом деле нужна "тайная" кнопка в духовке

Главред выяснил, как быстро и эффективно отчистить стекло духовки и, для чего нужны кнопки или застежки в нижней части дверцы духового шкафа.

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Для чего нужна "тайная" кнопка в духовке - как отмыть дверцу духовой печи / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Очистка дверцы духового шкафа, особенно стекла, может показаться сложной задачей. К счастью, многие производители предусмотрели малоизвестную, но чрезвычайно полезную функцию: механизм для снятия стекла. Об этом пишет французский портал Sante+.

Как снять стекло с дверцы духового шкафа

Накопление грязи и жира на стекле духового шкафа может препятствовать обзору внутренней части духового шкафа и придавать кухне неприятный вид. Решение заключается в "секретной кнопке". Этот скрытый механизм позволяет снять стекло для тщательной очистки.

"Начните с поиска крючков или зажимов у основания дверцы духового шкафа. Они удерживают стекло на месте. Откройте эти крючки, чтобы освободить нижнюю часть стекла. Точная процедура может отличаться в зависимости от модели и производителя вашего духового шкафа. Открыв крючки, осторожно снимите стекло с дверцы. Будьте осторожны, чтобы не повредить его", - отмечают эксперты.

Смотрите видео о том, для чего нужны "тайные" кнопки в духовке:

Как очистить стекло духовки с помощью соды

Очистка стекла духового шкафа с помощью соды - это эффективный и безопасный способ удаления жирных отложений и грязи. Чтобы очистить стекло духовки с помощью соды, следует выполнить следующие шаги

Подготовьте раствор соды. Для этого смешайте воду с содой в пропорции 3:1, чтобы образовать пастообразную смесь.

Нанесите пасту на стекло духовки, тщательно распределяя ее по всей поверхности.

Оставьте пасту на стекле на несколько часов или даже на ночь, чтобы она могла растворить жирные загрязнения.

После выдержки влажной горячей тряпкой или губкой протрите стекло, тщательно удалив все загрязнения.

Для удаления остатков пасты и улучшения блеска стекла используйте чистую тряпку или мягкую ткань, слегка смоченную водой.

Хорошо протрите стекло, чтобы избавиться от остатков содовой пасты и обеспечить чистоту.

Важно помнить, что перед очисткой духовки с помощью соды следует выключить ее и позволить ей остыть. Кроме того, рекомендуется использовать перчатки и защитные очки во избежание контакта с раствором соды.

Как очистить стекло духовки с помощью нашатырного спирта

Очистка стекла духового шкафа с помощью нашатырного спирта является эффективным методом, который поможет удалить жирные загрязнения и накипь на стекле. Чтобы очистить стекло духовки с помощью нашатырного спирта, следует выполнить следующие шаги.

Нанесите небольшое количество нашатырного спирта на мягкую тряпку или тряпку.

Протрите стекло духовки, делая круговые движения. Обращайте особое внимание на места с жирными отложениями или накипью.

Повторяйте процесс, пока стекло не станет чистым.

Для усиления эффекта можно смешать нашатырный спирт с водой в пропорции 1:1.

После очистки протрите стекло чистой влажной тряпкой или тряпкой, чтобы удалить остатки спирта и грязи.

Посушите стекло чистой сухой тряпкой или тряпкой.

Помните, что нашатырный спирт может иметь сильный запах, поэтому рекомендуется проветривать помещение после очистки. Также важно использовать перчатки и защитные очки во время работы с нашатырным спиртом.

Следуя этим шагам и советам, мытье стекла духового шкафа больше не будет ужасной рутиной. Этот процесс не только обеспечит чистоту и гигиеничность духового шкафа, но и поможет продлить срок службы вашего прибора.

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