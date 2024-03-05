Важная функция: для чего на самом деле нужна "тайная" кнопка в духовке

Очистка дверцы духового шкафа, особенно стекла, может показаться сложной задачей. К счастью, многие производители предусмотрели малоизвестную, но чрезвычайно полезную функцию: механизм для снятия стекла. Об этом пишет французский портал Sante+.
Как снять стекло с дверцы духового шкафа
Накопление грязи и жира на стекле духового шкафа может препятствовать обзору внутренней части духового шкафа и придавать кухне неприятный вид. Решение заключается в "секретной кнопке". Этот скрытый механизм позволяет снять стекло для тщательной очистки.
"Начните с поиска крючков или зажимов у основания дверцы духового шкафа. Они удерживают стекло на месте. Откройте эти крючки, чтобы освободить нижнюю часть стекла. Точная процедура может отличаться в зависимости от модели и производителя вашего духового шкафа. Открыв крючки, осторожно снимите стекло с дверцы. Будьте осторожны, чтобы не повредить его", - отмечают эксперты.
Смотрите видео о том, для чего нужны "тайные" кнопки в духовке:
Как очистить стекло духовки с помощью соды
Очистка стекла духового шкафа с помощью соды - это эффективный и безопасный способ удаления жирных отложений и грязи. Чтобы очистить стекло духовки с помощью соды, следует выполнить следующие шаги
- Подготовьте раствор соды. Для этого смешайте воду с содой в пропорции 3:1, чтобы образовать пастообразную смесь.
- Нанесите пасту на стекло духовки, тщательно распределяя ее по всей поверхности.
- Оставьте пасту на стекле на несколько часов или даже на ночь, чтобы она могла растворить жирные загрязнения.
- После выдержки влажной горячей тряпкой или губкой протрите стекло, тщательно удалив все загрязнения.
- Для удаления остатков пасты и улучшения блеска стекла используйте чистую тряпку или мягкую ткань, слегка смоченную водой.
- Хорошо протрите стекло, чтобы избавиться от остатков содовой пасты и обеспечить чистоту.
Важно помнить, что перед очисткой духовки с помощью соды следует выключить ее и позволить ей остыть. Кроме того, рекомендуется использовать перчатки и защитные очки во избежание контакта с раствором соды.
Как очистить стекло духовки с помощью нашатырного спирта
Очистка стекла духового шкафа с помощью нашатырного спирта является эффективным методом, который поможет удалить жирные загрязнения и накипь на стекле. Чтобы очистить стекло духовки с помощью нашатырного спирта, следует выполнить следующие шаги.
- Нанесите небольшое количество нашатырного спирта на мягкую тряпку или тряпку.
- Протрите стекло духовки, делая круговые движения. Обращайте особое внимание на места с жирными отложениями или накипью.
- Повторяйте процесс, пока стекло не станет чистым.
- Для усиления эффекта можно смешать нашатырный спирт с водой в пропорции 1:1.
- После очистки протрите стекло чистой влажной тряпкой или тряпкой, чтобы удалить остатки спирта и грязи.
- Посушите стекло чистой сухой тряпкой или тряпкой.
Помните, что нашатырный спирт может иметь сильный запах, поэтому рекомендуется проветривать помещение после очистки. Также важно использовать перчатки и защитные очки во время работы с нашатырным спиртом.
Следуя этим шагам и советам, мытье стекла духового шкафа больше не будет ужасной рутиной. Этот процесс не только обеспечит чистоту и гигиеничность духового шкафа, но и поможет продлить срок службы вашего прибора.
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