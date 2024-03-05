Как сделать самолет из бумаги, который хорошо летает: секреты раскрыты

Главред расскажет о том, как сделать самолет из бумаги, который далеко летает и не падает.

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Самолет из бумаги, который не падает / коллаж: Главред, фото: скрин youtube.com/@CikaviSamorobky

Для того, чтобы сделать летающий самолет вам понадобится лист бумаги А4, так же его можно разрисовать фломастерами или красками. Процесс создания подделки принесет массу удовольствия вам и вашему ребенку.

О том, как мастерски сделать бумажный самолетик показали на канале "Интересные Поделки".

В создании самолетика из бумаги, который долго летает есть много полезного:

Бумажный самолет, который не падает

Если вы хотите, чтобы ваш самолет летел далеко и не падал, он должен быть узким и длинным. Самолет такой модели будет разрезать воздух и центр тяжести будет в носу.

Также самолет не будет долго падать, если сделать для него большие крылья.

Есть и некоторые правила при сборке далеко летающего самолета из бумаги А4:

Очень важно делать ровные сгибы;

Самолет нужно мастерить симетричным, особенно в крыльях и хвосте;

Необходимо правильно разместить центр тяжести изделия из бумаги.

Смотрите видео, как сделать самолет из бумаги:

Что такое бумажный самолет Бумажный самолёт (самолётик) — игрушечный самолёт, сделанный из бумаги.

Эта игрушка популярна из-за своей простоты — изготовить её просто даже новичку в искусстве складывания бумаги. Простейший самолётик требует лишь несколько шагов для полного сложения. Также бумажный самолётик можно сложить из картона.

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