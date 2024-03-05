Как сделать самолет из бумаги, который хорошо летает: секреты раскрыты

Для того, чтобы сделать летающий самолет вам понадобится лист бумаги А4, так же его можно разрисовать фломастерами или красками. Процесс создания подделки принесет массу удовольствия вам и вашему ребенку.
О том, как мастерски сделать бумажный самолетик показали на канале "Интересные Поделки".
В создании самолетика из бумаги, который долго летает есть много полезного:
- ребенок развивает свои пальчики;
- оригами развивает воображение ребенка и положительно влияет на творческий потенциал;
- оригами развивает внимательность и организованность;
Бумажный самолет, который не падает
Если вы хотите, чтобы ваш самолет летел далеко и не падал, он должен быть узким и длинным. Самолет такой модели будет разрезать воздух и центр тяжести будет в носу.
Также самолет не будет долго падать, если сделать для него большие крылья.
Есть и некоторые правила при сборке далеко летающего самолета из бумаги А4:
- Очень важно делать ровные сгибы;
- Самолет нужно мастерить симетричным, особенно в крыльях и хвосте;
- Необходимо правильно разместить центр тяжести изделия из бумаги.
Смотрите видео, как сделать самолет из бумаги:
Что такое бумажный самолет
Бумажный самолёт (самолётик) — игрушечный самолёт, сделанный из бумаги.
Эта игрушка популярна из-за своей простоты — изготовить её просто даже новичку в искусстве складывания бумаги. Простейший самолётик требует лишь несколько шагов для полного сложения. Также бумажный самолётик можно сложить из картона.
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