Как отмыть духовку без химии и лишних хлопот: 5 проверенных годами средств

Идеальные средства для легкой и быстрой очистки уже есть у вас дома!

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Как отмыть духовку без химии / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Многие хозяйки задаются вопросом, как очистить духовку от жира и нагара быстро и легко, не используя агрессивные химические средства. Существует множество домашних способов, которые позволяют справиться с застарелым жиром и грязью безопасно и эффективно.

Рассмотрим несколько проверенных методов, которые помогут вернуть вашей духовке чистоту.

Нашатырь и вода

Один из самых популярных способов очистки духовки — это использование нашатырного спирта, пишет ТСН. Для этого:

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Сначала удалите все легко смываемые загрязнения с помощью воды. В пульверизаторе смешайте 2-3 стакана воды и 2 столовые ложки нашатыря. Распылите раствор на загрязненные участки внутри духовки, закройте дверцу и оставьте на 2 часа.

После этого протрите духовку влажной тряпкой — пятна исчезнут. Этот метод особенно эффективен для удаления пригоревшего жира.

Почему появляются жирные пятна на кухне? Эти загрязнения образуются из-за мельчайших капелек жира, которые во время приготовления пищи разбрызгиваются по помещению кухни. Эти капельки способны улететь на приличные расстояния — жирный налёт вы можете обнаружить, например, и на стене, противоположной от плиты.

Лимонная кислота

Метод, проверенный поколениями, включает использование лимонной кислоты. Это простой и доступный способ:

Смешайте 2 стакана воды с 2 столовыми ложками лимонной кислоты.

Поместите раствор в жаростойкую емкость и поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 30 минут.

После выключения духовки дайте ей остыть и протрите внутренние поверхности влажной тряпкой.

Лимонная кислота отлично справляется с жиром и пригоревшими остатками пищи, оставляя духовку чистой и без неприятных запахов.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Уксус и сода

Если вас интересует, чем отмыть пригоревший жир, попробуйте проверенное сочетание уксуса и соды:

Приготовьте пасту, смешав стакан соды и 3 столовые ложки уксуса.

Нанесите смесь на загрязненные участки и оставьте на 2-3 часа.

После этого протрите внутренние поверхности чистой водой. Уксус помогает эффективно размягчить жир, а сода действует как мягкий абразив, безопасный для духовки.

Поваренная соль

Этот метод можно использовать сразу после приготовления пищи, пока духовка еще теплая:

Насыпьте немного соли на дно духовки и противень, пока они не остыли.

Если духовка уже остыла, прогрейте ее до 100 градусов, чтобы соль стала золотистой.

После остывания духовки удалите соль влажной тряпкой, а затем насухо протрите поверхность.

Соль быстро впитывает жир и грязь, что делает её идеальным средством для легкой и быстрой очистки.

Перекись водорода и сода

Для удаления стойкого нагара и жира можно использовать смесь перекиси водорода и соды:

Смешайте четверть стакана соды с перекисью водорода до состояния пасты.

Нанесите пасту на загрязненные поверхности духовки.

Оставьте на 2-3 часа, затем протрите поверхность влажной тряпкой.

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