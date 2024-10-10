Как отмыть духовку без химии и лишних хлопот: 5 проверенных годами средств

Многие хозяйки задаются вопросом, как очистить духовку от жира и нагара быстро и легко, не используя агрессивные химические средства. Существует множество домашних способов, которые позволяют справиться с застарелым жиром и грязью безопасно и эффективно.
Рассмотрим несколько проверенных методов, которые помогут вернуть вашей духовке чистоту.
Нашатырь и вода
Один из самых популярных способов очистки духовки — это использование нашатырного спирта, пишет ТСН. Для этого:
- Сначала удалите все легко смываемые загрязнения с помощью воды.
- В пульверизаторе смешайте 2-3 стакана воды и 2 столовые ложки нашатыря.
- Распылите раствор на загрязненные участки внутри духовки, закройте дверцу и оставьте на 2 часа.
После этого протрите духовку влажной тряпкой — пятна исчезнут. Этот метод особенно эффективен для удаления пригоревшего жира.
Почему появляются жирные пятна на кухне?
Эти загрязнения образуются из-за мельчайших капелек жира, которые во время приготовления пищи разбрызгиваются по помещению кухни. Эти капельки способны улететь на приличные расстояния — жирный налёт вы можете обнаружить, например, и на стене, противоположной от плиты.
Лимонная кислота
Метод, проверенный поколениями, включает использование лимонной кислоты. Это простой и доступный способ:
- Смешайте 2 стакана воды с 2 столовыми ложками лимонной кислоты.
- Поместите раствор в жаростойкую емкость и поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 30 минут.
- После выключения духовки дайте ей остыть и протрите внутренние поверхности влажной тряпкой.
Лимонная кислота отлично справляется с жиром и пригоревшими остатками пищи, оставляя духовку чистой и без неприятных запахов.
Уксус и сода
Если вас интересует, чем отмыть пригоревший жир, попробуйте проверенное сочетание уксуса и соды:
- Приготовьте пасту, смешав стакан соды и 3 столовые ложки уксуса.
- Нанесите смесь на загрязненные участки и оставьте на 2-3 часа.
После этого протрите внутренние поверхности чистой водой. Уксус помогает эффективно размягчить жир, а сода действует как мягкий абразив, безопасный для духовки.
Поваренная соль
Этот метод можно использовать сразу после приготовления пищи, пока духовка еще теплая:
- Насыпьте немного соли на дно духовки и противень, пока они не остыли.
- Если духовка уже остыла, прогрейте ее до 100 градусов, чтобы соль стала золотистой.
- После остывания духовки удалите соль влажной тряпкой, а затем насухо протрите поверхность.
Соль быстро впитывает жир и грязь, что делает её идеальным средством для легкой и быстрой очистки.
Перекись водорода и сода
Для удаления стойкого нагара и жира можно использовать смесь перекиси водорода и соды:
- Смешайте четверть стакана соды с перекисью водорода до состояния пасты.
- Нанесите пасту на загрязненные поверхности духовки.
- Оставьте на 2-3 часа, затем протрите поверхность влажной тряпкой.
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