Колючие, но теплые: раскрыт секрет старых советских шерстяных одеял

Советские шерстяные одеяла многим известны еще с детства.

Почему советские шерстяные одеяла до сих пор используются

Какие преимущества они имеют

Наверное, многие видели и помнят советские одеяла. Большинство считает их грубыми, колючими и неудобными, но они до сих пор остаются популярными, ведь имеют значительные преимущества.

Главред решил разобраться, в чем особенность советских шерстяных одеял.

Какие преимущества имеют советские одеяла

Телеграф рассказывает, что такие одеяла часто можно встретить в государственных больницах.

Отмечается, что они до сих пор работают лучше новых и не теряют своих свойств.

Советские одеяла также имеют определенные преимущества:

Тепло и влага. Шерсть хорошо греет в холод и не парит в тепле. Она впитывает влагу и остается сухой на ощупь.

Шерсть хорошо греет в холод и не парит в тепле. Она впитывает влагу и остается сухой на ощупь. Воздухопроницаемость. Старые одеяла "дышат" и не душат во сне.

Старые одеяла "дышат" и не душат во сне. Износостойкость. Шерстяные одеяла долго держат форму, волокна не сбиваются в комки и не рвутся при уходе.

Шерстяные одеяла долго держат форму, волокна не сбиваются в комки и не рвутся при уходе. Эффект натуральной шерсти. Легкое покалывание шерсти согревает мышцы, а мягкие синтетические пледы этого не дают.

"Минусы" советских шерстяных одеял

Стоит добавить, что такие одеяла имеют и свои "минусы". В частности, шерстяное одеяло колет и тяжелее современных пледов. Кроме того, чтобы оно служило долго, нужен внимательный и правильный уход.

