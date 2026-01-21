Колючие, но теплые: раскрыт секрет старых советских шерстяных одеял

Вы узнаете:
- Почему советские шерстяные одеяла до сих пор используются
- Какие преимущества они имеют
Наверное, многие видели и помнят советские одеяла. Большинство считает их грубыми, колючими и неудобными, но они до сих пор остаются популярными, ведь имеют значительные преимущества.
Главред решил разобраться, в чем особенность советских шерстяных одеял.
Какие преимущества имеют советские одеяла
Телеграф рассказывает, что такие одеяла часто можно встретить в государственных больницах.
Отмечается, что они до сих пор работают лучше новых и не теряют своих свойств.
Советские одеяла также имеют определенные преимущества:
- Тепло и влага. Шерсть хорошо греет в холод и не парит в тепле. Она впитывает влагу и остается сухой на ощупь.
- Воздухопроницаемость. Старые одеяла "дышат" и не душат во сне.
- Износостойкость. Шерстяные одеяла долго держат форму, волокна не сбиваются в комки и не рвутся при уходе.
- Эффект натуральной шерсти. Легкоепокалывание шерсти согревает мышцы, а мягкие синтетические пледы этого не дают.
"Минусы" советских шерстяных одеял
Стоит добавить, что такие одеяла имеют и свои "минусы". В частности, шерстяное одеяло колет и тяжелее современных пледов. Кроме того, чтобы оно служило долго, нужен внимательный и правильный уход.
