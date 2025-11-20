Пост в соцсети изменил жизнь женщины и принес ей миллионный выигрыш: подробности

Семья планирует сделать ремонт, отправиться в путешествие и инвестировать часть средств.

Женщина выиграла миллион долларов в лотерею / коллаж: Главред, фото: yahoo.com/news

Американка выиграла миллион долларов в лотерею Powerball

Свой выигрышный билет она приобрела в супермаркете

Американка Дебби Тракермиллер занималась домашними делами, когда случайно в новостном выпуске сообщили о розыгрыше лотереи. Когда женщина зашла в соцсети, то не могла поверить - она стала миллионершей.

Оказалось, что женщина указала комбинацию в своем лотерейном билете, которая принесла ей миллион долларов. Об этом сообщает оператор лотереи в штате Пенсильвания.

По словам женщины, она иногда играет в лотерею Powerball, а в тот день джекпот составлял примерно 400 миллионов долларов. Свой выигрышный билет она приобрела в супермаркете, и фактически забыла о нем.

Когда прошел розыгрыш, Дебби сидела на кухне и мыла посуду после приготовления пищи. Именно тогда она услышала о розыгрыше и победителях.

"Я увидела сообщение в Facebook от нашего местного телеканала и подумала: "О, надо же проверить мой билет!" - вспоминает Дебби. Я сразу позвала мужа! Прыгала от радости, а он повторял: "Дай минутку, найду очки", - вспоминает женщина.

Ее билет совпал с пятью белыми шариками - 2-26-43-44-62 - но не с красным Powerball 22. После этого Дебби и муж поделились радостной новостью с двумя взрослыми детьми, пообещав, что часть выигрыша потратят на погашение их студенческих кредитов.

"Мы любим путешествовать и ходить на спортивные события. А наш любимый футбольный клуб - Eagles, конечно!" - говорит женщина.

Также семья планирует сделать ремонт, отправиться в путешествие и инвестировать часть средств. Супермаркет Giant, где был куплен билет, получил бонус в 5 000 долларов.

