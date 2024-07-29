Пенсионерка из Калуша выиграла 190 тысяч гривен: как ей улыбнулась удача

Женщина из Ивано-Франковской области пока не решила, куда потратит деньги, но отметила, что чувствовала свой выигрыш и ожидала выигрыша в лотерее.

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Женщина поделилась эмоциями после выигрыша в лотерею / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН (иллюстративное фото)

Женщина по имени Мария из Ивано-Франковской области в свой день рождения купила три лотерейных билета. Один из них оказался выигрышным. По словам пенсионерки, она чувствовала, что должно произойти чудо.

Как сообщает msl.ua, пенсионерка из Калуша Ивано-Франковской области в лотерее Лото-Забава выиграла 190 тысяч гривен.

"Время от времени я покупаю лотереи, и поскольку приближался мой день рождения, я решила сделать себе символический подарок в виде трех лотерейных билетов. Пожалуй, все верят в чудеса или ожидают сюрпризов в свой день рождения, поэтому всю праздничную неделю я чувствовала, что что-то хорошее должно произойти", - вспомнила женщина.

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И сюрприз удался. Один из билетов принес ей выигрыш.

"Я вернулась домой невероятно счастливая, а тут приходит мой брат и говорит: "Слушай, я где-то прочитал, что в Калуше выиграли в "Лото-Забава", ты случайно не покупала лотереи? Может, это тебе повезло?". А я ему: "Ну садись, сейчас я тебя удивлю!". Он был в шоке от новости", - поделилась эмоциями Мария.

Женщина пока не решила, на что потратит свой выигрыш.

"Как говорится, посмотрим. Но это замечательное дополнение к моей небольшой пенсии", - подчеркнула Мария.

Ранее мужчина выиграл в лотерею более 39 млрд гривен.

Ему предстояло сделать выбор: либо получить лишь единоразовую выплату, либо всю сумму в течение 30 лет.

Другой мужчина выиграл в лотерею 2 млн грн. Его обогатила очень странная привычка – записывать номера автомобилей.

Что такое лотерея? Лотерея — организованная азартная игра, при которой распределение выгод и убытков зависит от случайного выбора того или иного номера, который обычно указан на лотере́йном биле́те. Часть внесённых игроками средств идёт организаторам лотереи, часть выплачивается государству в виде налогов.

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