Пенсионерка из Калуша выиграла 190 тысяч гривен: как ей улыбнулась удача

Женщина по имени Мария из Ивано-Франковской области в свой день рождения купила три лотерейных билета. Один из них оказался выигрышным. По словам пенсионерки, она чувствовала, что должно произойти чудо.
Как сообщает msl.ua, пенсионерка из Калуша Ивано-Франковской области в лотерее Лото-Забава выиграла 190 тысяч гривен.
"Время от времени я покупаю лотереи, и поскольку приближался мой день рождения, я решила сделать себе символический подарок в виде трех лотерейных билетов. Пожалуй, все верят в чудеса или ожидают сюрпризов в свой день рождения, поэтому всю праздничную неделю я чувствовала, что что-то хорошее должно произойти", - вспомнила женщина.
И сюрприз удался. Один из билетов принес ей выигрыш.
"Я вернулась домой невероятно счастливая, а тут приходит мой брат и говорит: "Слушай, я где-то прочитал, что в Калуше выиграли в "Лото-Забава", ты случайно не покупала лотереи? Может, это тебе повезло?". А я ему: "Ну садись, сейчас я тебя удивлю!". Он был в шоке от новости", - поделилась эмоциями Мария.
Женщина пока не решила, на что потратит свой выигрыш.
"Как говорится, посмотрим. Но это замечательное дополнение к моей небольшой пенсии", - подчеркнула Мария.
Ранее мужчина выиграл в лотерею более 39 млрд гривен.
Ему предстояло сделать выбор: либо получить лишь единоразовую выплату, либо всю сумму в течение 30 лет.
Другой мужчина выиграл в лотерею 2 млн грн. Его обогатила очень странная привычка – записывать номера автомобилей.
Что такое лотерея?
Лотерея — организованная азартная игра, при которой распределение выгод и убытков зависит от случайного выбора того или иного номера, который обычно указан на лотере́йном биле́те. Часть внесённых игроками средств идёт организаторам лотереи, часть выплачивается государству в виде налогов.
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