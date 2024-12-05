Что такое "пірник" и "напірник": мало кто знает правильный ответ

Один из этих предметов знаком многим, поэтому и его название чаще используется. А вот второй термин смогут правильно объяснить не все.

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Что такое "пірник" и "напірник"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Что означают слова "пірник" и "напірник"

Почему не стоит путать эти слова

Слова "пірник" и "напірник" очень похожи по звучанию, однако совершенно разные по значению. И если одно из этих слов знакомо многим людям, то другое многие из нас возможно ни разу не слышали.

Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, что означают эти два слова и почему их не стоит путать.

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"Пірник" и "напірник" - такие похожие по звучанию слова, и такие разные по значению. Что же они означают? "Напірник" - это мешок из плотной ткани, куда насыпают перья для подушки или одеяла. Думаю, это слово знакомо многим. Ну, по крайней мере, вы точно могли его слышать, в отличие от слова "пірник", - отметила Багний.

Она объяснила, что слово "пірник" - редко употребляемое.

"А знаете, что это такое? "Пірник" - это пряник. Поэтому "пряничний будиночок"(до речі, "пряничний" и "пряниковий" - это одно и то же) можно называть "пірниковим будиночком", - добавила она.

Смотрите видео о том, что такое "пірник" и "напірник":

Ранее Главред рассказал, почему "грудень" имеет такое название - правильный ответ знают не все. Ольга Багний отметила, что первый месяц зимы не всегда назывался "груднем" - на протяжении многих веков его называли по-другому.

Также Ольга Багний рассказала, что означает "ходити іменинником". Довольно часто состояние человека, которое можно описать таким фразеологизмом, мы называем другими словами. Но не лишним будет знать еще и такое благозвучное выражение.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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