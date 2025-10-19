Почему 20 октября нельзя купать маленьких детей: какой церковный праздник

Вы узнаете:
В понедельник, 20 октября, верующие празднуют день памяти святого великомученика Артемия. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 20 октября
Святой Артемий был выдающимся военным деятелем и военачальником Римской империи. Во времена правления императоров Константина Великого и его сыновей он занимал высокое положение - был военным правителем Египта.
Когда Константин Великий перенес столицу в Константинополь, Артемий получил почетное поручение - перевезти из Александрии в новую столицу мощи святых апостолов Андрея Первозванного, Луки и Тимофея. Это событие имело большое духовное значение для всего христианского мира, и Артемий получил уважение среди верующих как ревностный христианин и защитник Церкви.
После смерти императора Констанция власть захватил его родственник Юлиан, отрекшийся от христианства и пытавшийся восстановить язычество. Он жестоко преследовал христиан, особенно духовенство.
Когда Юлиан прибыл в Антиохию, он приказал привести на суд двух епископов - Евгения и Макария, которых тяжело пытали. В это время Артемий, пребывая в Антиохии, смело выступил перед императором, разоблачив его отступничество от Христа и призвав обратиться к истинной вере. Такое откровенное заявление возмутило Юлиана.
За свою отвагу святой Артемий был лишен всех званий, брошен в тюрьму, а затем подвергнут жестоким пыткам. Его тело было страшно изуродовано, но он мужественно сносил страдания, непрестанно молясь к Богу. Наконец император приказал сокрушить его тело камнями, и так Артемий отдал свою душу Господу. Его мученическая смерть стала символом твердости веры перед лицом государственного насилия.
Что нельзя делать 20 октября
- Нельзя ссориться - это время для очищения сердца и мыслей.
- Не стоит начинать новые дела - в народе говорили: "На Артемия кто начнет - не кончит".
- Запрещается стирать и купать маленьких детей - вода в этот день "тяжелая" и может вызвать болезни
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- выпал первый снег - ждите раннюю и лютую зиму;
- птицы низко и тихо летят - к холодной зиме;
- туман утром - ждите оттепели;
- сильный ветер этого дня - будут затяжные метели зимой;
- дождь на Артемия - до мокрой и теплой зимы.
В народе 20 октября носило название Артемий Холодный. Так день называли потому, что по погоде в этот день определяли характер предстоящей зимы. Верили, что природа дает четкие "знаки" - по ветру, туманам и первым снегам. Часто говорили: "Пришел Артемий - готовься к зиме".
Именины 20 октября
Какие завтра именины: Артем, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Александр, Павел, Петр, Ирина.
Талисманом человека, рожденного 20 октября является лазурит. Существовало убеждение, что этот камень имеет силу облегчать даже самые тяжелые недуги. С давних пор лазурит использовали как средство, способствующее исцелению и поддерживающему работу почек.
