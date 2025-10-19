Почему 20 октября нельзя купать маленьких детей: какой церковный праздник

20 октября запрещается стирать и купать маленьких детей - вода в этот день "тяжелая" и может вызвать болезни.

https://glavred.info/holidays/pochemu-20-oktyabrya-nelzya-kupat-malenkih-detey-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10707629.html Ссылка скопирована

Какой церковный праздник 20 октября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 20 октября

Что нельзя делать 20 октября

Народные приметы и традиции

В понедельник, 20 октября, верующие празднуют день памяти святого великомученика Артемия. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 20 октября

Святой Артемий был выдающимся военным деятелем и военачальником Римской империи. Во времена правления императоров Константина Великого и его сыновей он занимал высокое положение - был военным правителем Египта.

видео дня

Когда Константин Великий перенес столицу в Константинополь, Артемий получил почетное поручение - перевезти из Александрии в новую столицу мощи святых апостолов Андрея Первозванного, Луки и Тимофея. Это событие имело большое духовное значение для всего христианского мира, и Артемий получил уважение среди верующих как ревностный христианин и защитник Церкви.

После смерти императора Констанция власть захватил его родственник Юлиан, отрекшийся от христианства и пытавшийся восстановить язычество. Он жестоко преследовал христиан, особенно духовенство.

Когда Юлиан прибыл в Антиохию, он приказал привести на суд двух епископов - Евгения и Макария, которых тяжело пытали. В это время Артемий, пребывая в Антиохии, смело выступил перед императором, разоблачив его отступничество от Христа и призвав обратиться к истинной вере. Такое откровенное заявление возмутило Юлиана.

За свою отвагу святой Артемий был лишен всех званий, брошен в тюрьму, а затем подвергнут жестоким пыткам. Его тело было страшно изуродовано, но он мужественно сносил страдания, непрестанно молясь к Богу. Наконец император приказал сокрушить его тело камнями, и так Артемий отдал свою душу Господу. Его мученическая смерть стала символом твердости веры перед лицом государственного насилия.

Что нельзя делать 20 октября

Нельзя ссориться - это время для очищения сердца и мыслей.

Не стоит начинать новые дела - в народе говорили: "На Артемия кто начнет - не кончит".

Запрещается стирать и купать маленьких детей - вода в этот день "тяжелая" и может вызвать болезни

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

выпал первый снег - ждите раннюю и лютую зиму;

птицы низко и тихо летят - к холодной зиме;

туман утром - ждите оттепели;

сильный ветер этого дня - будут затяжные метели зимой;

дождь на Артемия - до мокрой и теплой зимы.

В народе 20 октября носило название Артемий Холодный. Так день называли потому, что по погоде в этот день определяли характер предстоящей зимы. Верили, что природа дает четкие "знаки" - по ветру, туманам и первым снегам. Часто говорили: "Пришел Артемий - готовься к зиме".

Именины 20 октября

Какие завтра именины: Артем, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Александр, Павел, Петр, Ирина.

Талисманом человека, рожденного 20 октября является лазурит. Существовало убеждение, что этот камень имеет силу облегчать даже самые тяжелые недуги. С давних пор лазурит использовали как средство, способствующее исцелению и поддерживающему работу почек.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред