Почему 18 октября нельзя злоупотреблять алкоголем и едой: какой церковный праздник

В субботу, 18 октября, верующие отмечают день памяти святого апостола и евангелиста Луки. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 18 октября
Лука, вероятно, родился в Антиохии или вблизи нее (точное место неизвестно), в I веке. Он был язычником, но обратился в христианство, став учеником апостола Павла. Благодаря образованию и медицине его часто называют врачом и путешественником Павла. Лука не встречал Иисуса лично, но основательно исследовал свидетельства очевидцев, чтобы написать свое Евангелие и Деяния апостолов. Лука также автор Деяний апостолов, книги, описывающие деятельность апостолов после Вознесения Иисуса. Здесь особое внимание уделено апостолу Павлу, его путешествиям и проповедям среди язычников.
Что нельзя делать 18 октября
- Нельзя чрезмерно и тяжело работать - день посвящен молитве и созерцанию.
- Не следует откладывать помощь нуждающимся - день благоприятен для помощи ближним.
- Не стоит злоупотреблять алкоголем, едой - лучше воздержаться от излишеств, чтобы день прошел духовно чисто.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- утром туман - к ясной и солнечной погоде;
- солнечно - ждите сухую и урожайную осень;
- листья быстро опадают - будет суровая зима;
- сильный ветер - к ветреной зиме с вьюгами.
В народе 18 октября носило название Луки. Его связывали с врачебной помощью, здоровьем и милосердием. Поэтому часто говорили: "На Луку больного лечи, а в недуг не оставляй".
Именины 18 октября
Какие завтра именины: Андрей, Гаврило, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Федор, Елизавета, Ефросинья, Злата.
Талисманом человека, рожденного 18 октября, является бриллиант. С давних времен ему приписывали способность к укреплению здоровья: считалось, что он улучшает работу желудочно-кишечного тракта и способствует лечению печени и легких.
