Почему 18 октября нельзя злоупотреблять алкоголем и едой: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
17 октября 2025, 15:07
18 октября не стоит злоупотреблять алкоголем, едой - лучше воздержаться от излишеств, чтобы день прошел духовно чисто.
Какой церковный праздник 18 октября
Какой церковный праздник 18 октября / коллаж: Главред, фото: unsplash

В субботу, 18 октября, верующие отмечают день памяти святого апостола и евангелиста Луки. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 18 октября

Лука, вероятно, родился в Антиохии или вблизи нее (точное место неизвестно), в I веке. Он был язычником, но обратился в христианство, став учеником апостола Павла. Благодаря образованию и медицине его часто называют врачом и путешественником Павла. Лука не встречал Иисуса лично, но основательно исследовал свидетельства очевидцев, чтобы написать свое Евангелие и Деяния апостолов. Лука также автор Деяний апостолов, книги, описывающие деятельность апостолов после Вознесения Иисуса. Здесь особое внимание уделено апостолу Павлу, его путешествиям и проповедям среди язычников.

Что нельзя делать 18 октября

  • Нельзя чрезмерно и тяжело работать - день посвящен молитве и созерцанию.
  • Не следует откладывать помощь нуждающимся - день благоприятен для помощи ближним.
  • Не стоит злоупотреблять алкоголем, едой - лучше воздержаться от излишеств, чтобы день прошел духовно чисто.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • утром туман - к ясной и солнечной погоде;
  • солнечно - ждите сухую и урожайную осень;
  • листья быстро опадают - будет суровая зима;
  • сильный ветер - к ветреной зиме с вьюгами.

В народе 18 октября носило название Луки. Его связывали с врачебной помощью, здоровьем и милосердием. Поэтому часто говорили: "На Луку больного лечи, а в недуг не оставляй".

Именины 18 октября

Какие завтра именины: Андрей, Гаврило, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Федор, Елизавета, Ефросинья, Злата.

Талисманом человека, рожденного 18 октября, является бриллиант. С давних времен ему приписывали способность к укреплению здоровья: считалось, что он улучшает работу желудочно-кишечного тракта и способствует лечению печени и легких.

