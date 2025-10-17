Почему 18 октября нельзя злоупотреблять алкоголем и едой: какой церковный праздник

18 октября не стоит злоупотреблять алкоголем, едой - лучше воздержаться от излишеств, чтобы день прошел духовно чисто.

В субботу, 18 октября, верующие отмечают день памяти святого апостола и евангелиста Луки. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 18 октября

Лука, вероятно, родился в Антиохии или вблизи нее (точное место неизвестно), в I веке. Он был язычником, но обратился в христианство, став учеником апостола Павла. Благодаря образованию и медицине его часто называют врачом и путешественником Павла. Лука не встречал Иисуса лично, но основательно исследовал свидетельства очевидцев, чтобы написать свое Евангелие и Деяния апостолов. Лука также автор Деяний апостолов, книги, описывающие деятельность апостолов после Вознесения Иисуса. Здесь особое внимание уделено апостолу Павлу, его путешествиям и проповедям среди язычников.

Что нельзя делать 18 октября

Нельзя чрезмерно и тяжело работать - день посвящен молитве и созерцанию.

Не следует откладывать помощь нуждающимся - день благоприятен для помощи ближним.

Не стоит злоупотреблять алкоголем, едой - лучше воздержаться от излишеств, чтобы день прошел духовно чисто.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

утром туман - к ясной и солнечной погоде;

солнечно - ждите сухую и урожайную осень;

листья быстро опадают - будет суровая зима;

сильный ветер - к ветреной зиме с вьюгами.

В народе 18 октября носило название Луки. Его связывали с врачебной помощью, здоровьем и милосердием. Поэтому часто говорили: "На Луку больного лечи, а в недуг не оставляй".

Именины 18 октября

Какие завтра именины: Андрей, Гаврило, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Федор, Елизавета, Ефросинья, Злата.

Талисманом человека, рожденного 18 октября, является бриллиант. С давних времен ему приписывали способность к укреплению здоровья: считалось, что он улучшает работу желудочно-кишечного тракта и способствует лечению печени и легких.

