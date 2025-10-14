Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Почему 15 октября нельзя оставлять на столе недоеденный хлеб: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
14 октября 2025, 16:24
20
15 октября запрещается оставлять на столе недоеденный хлеб - это считается пренебрежением.
Какой церковный праздник 15 октября
Какой церковный праздник 15 октября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 15 октября
  • Что нельзя делать 15 октября
  • Народные приметы и традиции

В среду, 15 октября, верующие празднуют день памяти святого преподобного Евтимия Нового. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 15 октября

Евтимий родился около 823 года в городе Опсикон, в Малой Азии (современная Турция), в благочестивой и богатой семье. От юности он отличался глубоким благочестием, любовью к молитве и стремлением к монашеской жизни. Родители дали ему хорошее образование, но его душа тяготела не к светским почестям, а к духовным подвигам.

видео дня

В 19 лет Евтимий покинул дом и поступил в монастырь на горе Олимп в Вифинии - известном центре монашества того времени. Там он принял монашеский постриг, отличаясь суровым аскетизмом, молчаливостью и непрерывной молитвой.

Впоследствии он искал еще большего одиночества и поселился в пещере, где вел жизнь отшельника. Его духовная слава росла - к нему приходили ученики и миряне за советами и молитвой.

В зрелом возрасте Евтимий переселился на остров Перисторонисий (близ побережья), где основал обитель. Там он создал монастырь, быстро ставший средоточием духовности и суровой монашеской жизни.

Через некоторое время преподобный поселился недалеко от Фессалоники, где вновь основал монастырь. Он был не только наставником монахов, но и духовным отцом для многих мирян. Его жизни сопровождали многочисленные чудеса: исцеление больных, провидение будущего, помощь во время бедствий. Святой прожил более 70 лет, до конца сохраняя духовную твердость и смирение. Он умер около 898 года в своей обители возле Фессалоники.

Что нельзя делать 15 октября

  • Нельзя откладывать важные дела, лениться - говорили "Евтимий ленивых не любит - зиму без достатка проведешь".
  • Не рекомендуется занимать деньги - такие операции "вымывают" состояние из дома.
  • Запрещается оставлять на столе недоеденный хлеб - это считается пренебрежением.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • солнечный и ясный день - зима будет короткой и теплой;
  • туман - к влажной и мягкой зиме;
  • береза и дуб все еще не сбросили листья - ждите затяжную зиму;
  • ветер часто меняет направление - будет долгое ненастье.

В народе 15 октября носило название Евтимий Зимние ворота. С этого времени ожидали первые настоящие заморозки и начинали готовиться к холодам. Крестьяне завершали осенние полевые работы, чинили крыши, утепляли дома и хозяйственные постройки.

Именины 15 октября

Какие завтра именины: Денис, Дмитрий, Иван, Лукьян, Афанасий, Семен, Ефим.

Талисманом человека, рожденного 15 октября, является родонит. Один из самых изящных и женских камней, родонит отличается нежным розовым оттенком, что символизирует мягкость и вдохновение. С давних времен его считали оберегом для людей с богатым внутренним миром, особенно тех, кто занимается творчеством и искусством.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 15 октября

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 15 октября

16:08Экономика
Труханов, Царев и не только: Зеленский подписал указы о лишении гражданства

Труханов, Царев и не только: Зеленский подписал указы о лишении гражданства

15:54Украина
На Солнце было 16 вспышек: Украину накрыла жесткая магнитная буря

На Солнце было 16 вспышек: Украину накрыла жесткая магнитная буря

15:43Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с трактористом за 75 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с трактористом за 75 секунд

Самолеты и "Искандеры" уже на старте: массированный удар может быть в течение 24 часов

Самолеты и "Искандеры" уже на старте: массированный удар может быть в течение 24 часов

Мощность увеличилась до восьми баллов: Украина под атакой жесткой магнитной бури

Мощность увеличилась до восьми баллов: Украина под атакой жесткой магнитной бури

Гороскоп на завтра 15 октября: Скорпионам - конфликт, Девам - повышение

Гороскоп на завтра 15 октября: Скорпионам - конфликт, Девам - повышение

Доллар и евро растут: НБУ дал новый курс валют на 14 октября

Доллар и евро растут: НБУ дал новый курс валют на 14 октября

Последние новости

16:51

Помнят каждую мелочь: ТОП-4 даты, наделяющие людей уникальным умом

16:38

Дворец больше не может скрывать болезнь: король готовится передать корону сыну

16:24

Почему 15 октября нельзя оставлять на столе недоеденный хлеб: какой церковный праздник

16:23

РФ выбрала 3 города и готова нанести массированный удар: названа дата

16:08

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 15 октября

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:54

Труханов, Царев и не только: Зеленский подписал указы о лишении гражданстваВидео

15:53

Кто сгорит и возродится: ТОП-4 знака зодиака, которым улыбнется судьба в октябре

15:43

На Солнце было 16 вспышек: Украину накрыла жесткая магнитная буря

15:43

Tomahawk для Украины: стало известно, сколько ракет может передать США

Реклама
15:37

Больше никто не будет надоедать: как блокировать спам-звонки

15:03

Температура упадет ниже нуля: на Украину надвигается холодная погода

14:55

Пряталась прямо в траве: под Киевом нашли громадную змею

14:49

Смертельная зона значительно выросла: Сырский рассказал о проблемах на фронте

14:38

В роду есть прорицатели и ведьмы: какие фамилии указывают на "магические" корни

13:40

Трамп сделал стратегический шаг и начал давить на Мерца - Kyiv Post

13:31

"Мы были бы слабые": Рютте удивил причиной, почему НАТО не сбивает самолеты РФ

13:23

"Ты всегда в моем сердце": Алла Пугачева рассказала о трагедии

13:10

"Это препятствия": группа Anothers о беглых артистах, развитии рока и вызовахЭксклюзив

12:47

Украинцев предупредили о штрафах за слухи: кого может наказать суд

12:31

На сколько подскочит курс доллара до конца года: неутешительный прогноз

Реклама
12:30

С Международным днем сельских женщин - красивые картинки и теплые поздравления

12:06

Во сколько бортпроводники уходят на пенсию: стюардесса удивила ответомВидео

12:00

"Прилет" по нефтебазе и пожар: дроны РФ атаковали Сумщину и ЧерниговщинуФото

11:52

Передача Украине дальнобойных ракет Tomahawk: раскрыто главное условие

11:41

Важное правило: водителям сказали, когда не стоит менять шины

11:26

Те самые котлеты из детства: удивительно простой рецептВидео

11:01

Трамп и Макрон устроили "битву рукопожатий" и обменялись колкостями на публикеВидео

10:53

ВСУ продвинулись в двух областях, у РФ успех в трех направлениях – ISW

10:30

Китайский гороскоп на завтра 15 октября: Тиграм - потери, Свиньям - вызовы

10:18

Удары против жизни: Зеленский сказал, когда российский террор потеряет смыслФото

10:07

Правильные варианты знают единицы: как на украинском называется "леска"Видео

09:59

Неузнаваемая Лилия Ребрик сменила имидж: "Оставляем так"

09:57

Калининград и Севастополь уничтожат: генерал из США об ответе НАТО на агрессию РФ

09:52

"Его уважает Путин": Трамп назвал политика, который может помочь закончить войну

09:45

"Это очень трудно": Джанабаева призналась, что происходит у ее браке с Меладзе

09:18

Россия может начать войну против НАТО раньше: в ISW раскрыли план Кремля

09:14

"Стало стыдно": Мохаммад Захур публично признался в изменах в браке

09:00

Лучше дружить: четыре знака зодиака, которые могут стать вашими худшими врагами

08:48

РФ уничтожила 60% газодобычи Украины: как это повлияет на начало отопительного сезона

08:48

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 октября (обновляется)

Реклама
08:31

Отключение света и изменение движения поездов: РФ атаковала Кировоградскую областьФото

08:29

Карта Deep State онлайн за 14 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Украинский импичмент Трампа: как Киеву не попасть под горячую рукумнение

07:18

Трамп подтвердил встречу с Зеленским в Белом доме: о чем будут говорить

06:38

Армия РФ сбросила КАБ на больницу в Харькове: что известноФото

06:10

Трамп открыто выразил разочарование Путиныммнение

06:00

"Подали иск": путинист Филипп Киркоров лишился наследства

05:55

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 22 секунды найти букву M

05:03

"Ее сгребут и уберут": будущее предательницы Повалий в РФ под угрозой

04:30

Прорыв в диагностике деменции: ученые раскрыли революционный метод

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять