Почему 15 октября нельзя оставлять на столе недоеденный хлеб: какой церковный праздник

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 15 октября

Что нельзя делать 15 октября

Народные приметы и традиции

В среду, 15 октября, верующие празднуют день памяти святого преподобного Евтимия Нового. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Евтимий родился около 823 года в городе Опсикон, в Малой Азии (современная Турция), в благочестивой и богатой семье. От юности он отличался глубоким благочестием, любовью к молитве и стремлением к монашеской жизни. Родители дали ему хорошее образование, но его душа тяготела не к светским почестям, а к духовным подвигам.

В 19 лет Евтимий покинул дом и поступил в монастырь на горе Олимп в Вифинии - известном центре монашества того времени. Там он принял монашеский постриг, отличаясь суровым аскетизмом, молчаливостью и непрерывной молитвой.

Впоследствии он искал еще большего одиночества и поселился в пещере, где вел жизнь отшельника. Его духовная слава росла - к нему приходили ученики и миряне за советами и молитвой.

В зрелом возрасте Евтимий переселился на остров Перисторонисий (близ побережья), где основал обитель. Там он создал монастырь, быстро ставший средоточием духовности и суровой монашеской жизни.

Через некоторое время преподобный поселился недалеко от Фессалоники, где вновь основал монастырь. Он был не только наставником монахов, но и духовным отцом для многих мирян. Его жизни сопровождали многочисленные чудеса: исцеление больных, провидение будущего, помощь во время бедствий. Святой прожил более 70 лет, до конца сохраняя духовную твердость и смирение. Он умер около 898 года в своей обители возле Фессалоники.

Что нельзя делать 15 октября

Нельзя откладывать важные дела, лениться - говорили "Евтимий ленивых не любит - зиму без достатка проведешь".

Не рекомендуется занимать деньги - такие операции "вымывают" состояние из дома.

Запрещается оставлять на столе недоеденный хлеб - это считается пренебрежением.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

солнечный и ясный день - зима будет короткой и теплой;

туман - к влажной и мягкой зиме;

береза и дуб все еще не сбросили листья - ждите затяжную зиму;

ветер часто меняет направление - будет долгое ненастье.

В народе 15 октября носило название Евтимий Зимние ворота. С этого времени ожидали первые настоящие заморозки и начинали готовиться к холодам. Крестьяне завершали осенние полевые работы, чинили крыши, утепляли дома и хозяйственные постройки.

Именины 15 октября

Какие завтра именины: Денис, Дмитрий, Иван, Лукьян, Афанасий, Семен, Ефим.

Талисманом человека, рожденного 15 октября, является родонит. Один из самых изящных и женских камней, родонит отличается нежным розовым оттенком, что символизирует мягкость и вдохновение. С давних времен его считали оберегом для людей с богатым внутренним миром, особенно тех, кто занимается творчеством и искусством.

