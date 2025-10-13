Почему 14 октября нельзя много работать по дому: какой церковный праздник

14 октября нельзя заниматься тяжелой домашней работой - считается, что это "смоет" защиту членов семьи.

Какой церковный праздник 14 октября / фото: pomisna.info

Какой церковный праздник 14 октября

Что нельзя делать 14 октября

Народные приметы и традиции

Во вторник, 14 октября, верующие празднуют день памяти святой преподобной Параскевы Тырновской. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 14 октября

Параскева родилась в состоятельной и набожной семье. С раннего детства она обладала глубокой верой, часто посещала храм и помогала бедным.

После смерти родителей Параскева покинула дом и отправилась в Константинополь, а затем - на Святую Землю. Там она посетила святыни Иерусалима и решила посвятить жизнь Богу в полном уединении. Оселившись близ реки Иордан, она провела многие годы в строгом посте, молитве и покаянии, подобно пустынницам.

В преклонном возрасте ангел Господний возвестил ей, чтобы она вернулась на родину. Вернувшись в Епиват, Параскева вскоре мирно отошла ко Господу. Её тело похоронили рядом с местной церковью.

Что нельзя делать 14 октября

Не следует отказывать нуждающимся в помощи - это считается плохим знаком.

Запрещается отказывать сватам без веской причины - считается, что это лучший день для помолвки.

Нельзя заниматься тяжелой домашней работой - считается, что это "смоет" защиту членов семьи.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

если выпал первый снег - к ранней и морозной зиме;

снег выпал, но сразу растаял - зима будет поздней и мягкой;

северный или восточный ветер - к суровым морозам;

листья с березы еще не облетели полностью - зима будет поздней;

белки активно делают запасы на зиму - она будет длинной.

В народе 14 октября носило название Параскева. Этот день считался женским праздником, связанным с чистотой, чистоплотностью, покровительством домашних дел и брака. Говорили: "Пришла Параскева - пора покрывать землю и девушек" (т.е. ждать снега и сватов).

Именины 14 октября

Какие завтра именины: Игнат, Кузьма, Михаил, Назар, Петр, Параска.

Талисманом человека, рожденного 14 октября, является альмандин. Его считают камнем, открывающим дверь к новым знакомствам и наполняющим жизнь яркими событиями, прогоняя монотонность и уныние. Издавна ему приписывали способность привлекать искреннюю любовь и дарить сердцу теплые чувства.

