Почему 14 октября нельзя много работать по дому: какой церковный праздник

Во вторник, 14 октября, верующие празднуют день памяти святой преподобной Параскевы Тырновской. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 14 октября
Параскева родилась в состоятельной и набожной семье. С раннего детства она обладала глубокой верой, часто посещала храм и помогала бедным.
После смерти родителей Параскева покинула дом и отправилась в Константинополь, а затем - на Святую Землю. Там она посетила святыни Иерусалима и решила посвятить жизнь Богу в полном уединении. Оселившись близ реки Иордан, она провела многие годы в строгом посте, молитве и покаянии, подобно пустынницам.
В преклонном возрасте ангел Господний возвестил ей, чтобы она вернулась на родину. Вернувшись в Епиват, Параскева вскоре мирно отошла ко Господу. Её тело похоронили рядом с местной церковью.
Что нельзя делать 14 октября
- Не следует отказывать нуждающимся в помощи - это считается плохим знаком.
- Запрещается отказывать сватам без веской причины - считается, что это лучший день для помолвки.
- Нельзя заниматься тяжелой домашней работой - считается, что это "смоет" защиту членов семьи.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- если выпал первый снег - к ранней и морозной зиме;
- снег выпал, но сразу растаял - зима будет поздней и мягкой;
- северный или восточный ветер - к суровым морозам;
- листья с березы еще не облетели полностью - зима будет поздней;
- белки активно делают запасы на зиму - она будет длинной.
В народе 14 октября носило название Параскева. Этот день считался женским праздником, связанным с чистотой, чистоплотностью, покровительством домашних дел и брака. Говорили: "Пришла Параскева - пора покрывать землю и девушек" (т.е. ждать снега и сватов).
Именины 14 октября
Какие завтра именины: Игнат, Кузьма, Михаил, Назар, Петр, Параска.
Талисманом человека, рожденного 14 октября, является альмандин. Его считают камнем, открывающим дверь к новым знакомствам и наполняющим жизнь яркими событиями, прогоняя монотонность и уныние. Издавна ему приписывали способность привлекать искреннюю любовь и дарить сердцу теплые чувства.
