Почему 13 октября нельзя начинать новых дел: какой церковный праздник

В понедельник, 13 октября, верующие празднуют день памяти святых мучеников Карпа, Папиллы и Агатоники. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Карп был епископом города Фиатир (Малая Азия). Он ревностно проповедовал Евангелие, обращая язычников в христианство, разоблачал идолопоклонство и призывал людей отказаться от жертвоприношений языческим богам. За это его схватили во время императорских гонений, жестоко пытали и заставляли отречься от Христа. Карп оставался непоколебимым, мужественно свидетельствовал о своей вере, за что был приговорен к смерти.
Папилла был дьяконом и помощником Карпа. Он также открыто исповедовал христианство и помогал епископу в его пастырском служении. Когда Карпа арестовали, Папилла добровольно явился к власти, чтобы разделить судьбу своего духовного наставника. Его подвергли жестоким пыткам, но он не сломался и не принес жертв идолам. Вместе с Карпом он принял мученическую смерть.
Агатоника была благочестивой женщиной-христианкой из зажиточной семьи. Она открыто поддерживала мучеников, вдохновляла их и сама исповедовала веру перед палачами. За это ее также арестовали. Несмотря на угрозы и пытки, она не отреклась от Христа. Наконец Агатоника была казнена вместе с Карпом и Папиллой.
Что нельзя делать 13 октября
- Не следует начинать новых дел - любое новое дело не будет иметь благословения Божия и может завершиться неудачей.
- Девушкам запрещалось отказывать сватам - отказ считался "пренебрежением" и мог привести к тому, что девушка "засидится в девках".
- Не стоит выяснять отношения - любая ссора затянется надолго, а примирение будет сложным.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- ветер южный - до теплой зимы;
- уже выпал первый снег - зима будет ранней и холодной;
- сильный ветер - ждите ветреную зиму;
- дождь, пасмурная погода - к затяжной осени;
- уже с березы полностью опали листья - зима придет рано.
В народе 13 октября называлось Карпа и Папиллы. Этот день считался пороговым: осенние работы должны быть окончены. Часто в этот день были ветры. Поэтому говорили: "Как Карп дует - такая и зима будет".
Именины 13 октября
Какие завтра именины: Антон, Никита, Николай, Яков, Злата.
Талисманом человека, рожденного 13 октября является хризоберил. Полупрозрачный или полностью прозрачный ценный минерал. В древних индийских верованиях хризоберилы наделяли магическими свойствами - его считали мощным оберегом, способным дарить человеку способность понимать язык животных.
