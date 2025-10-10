Почему 11 октября нельзя начинать новые важные дела: какой церковный праздник

Вы узнаете:
В субботу, 11 октября, верующие празднуют день памяти святого апостола Филиппа. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 11 октября
Филипп родился в городе Вифсаида (Галилея) - том же городе, откуда были апостолы Петр и Андрей. Он принадлежал к тем, кого Иисус призвал непосредственно: "И, найдя Филиппа, Иисус говорит ему: следуй за мною". Таким образом, он стал одним из первых миссионеров, подтверждая веру еще до начала публичной деятельности Иисуса.
После Сошествия Святого Духа Филипп отправился на проповедь. Его спутником в миссиях был апостол Варфоломей. Они проповедовали вместе в городе Иераполе, где столкнулись с жестоким сопротивлением языческого населения. По преданию, в Иераполе Филипп был схвачен враждебно настроенными язычниками. Его подвергли жестоким пыткам и распяли вниз головой. Даже в муках он продолжал молиться и обращать присутствующих. После его смерти часть жителей города уверовала во Христа.
Что нельзя делать 11 октября
- Не следует оставлять дом без охраны - бытовала вера, что в этот период активизируются нечистые силы и злые духи, которые могут "зайти в дом".
- Не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу - это "перелом осени", время, когда природа готовится к зиме, а дороги становятся неуверенными.
- Не желательно начинать новые важные дела, потому что они могут "зависнуть" до весны.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- ясная, тихая и безветренная погода - к мягкой и малоснежной зиме;
- листья еще крепко держатся на деревьях - зима придет поздно;
- ветреный или дождливый день - ждите суровую и затяжную зиму;
- листья из березы полностью опали - будет ранняя и холодная зима;
- утренний туман стелется по земле - к долгому потеплению весной.
В народе 11 октября носило название Филипп Листопадник. Ибо в это время активно опадают листья, а осень переходит в свою позднюю фазу. Часто говорили: "Пришел Филипп - осень листьями укрыл".
Именины 11 октября
Какие завтра именины: Илларион, Лев, Макар, Александр, Филипп, Зинаида.
Талисманом человека, рожденного 11 октября, является шпинель. Еще при Киевской Руси этот камень применяли как лечебное средство. Считалось, что шпинель способен останавливать кровотечения и облегчить при ранениях.
