Почему 10 октября нельзя тяжело физически работать: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
9 октября 2025, 14:33
45
10 октября нельзя тяжело физически работать - это считается неуважением к святым мученикам.
Какой церковный праздник 10 октября
Какой церковный праздник 10 октября / фото: pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 10 октября
  • Что нельзя делать 10 октября
  • Народные приметы и традиции

В пятницу, 10 октября, верующие отмечают день памяти святых мучеников Евлампия и Евлампии. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 10 октября

Святой Евлампий происходил из христианской семьи из города Никомидии (ныне Измит в Турции). Когда в городе был обнародован указ императора, предписывавший преследовать и казнить всех христиан, Евлампий решил лично прочесть его. Прочитав этот указ, он не испугался, а откровенно осмеял жестокий приказ, что и послужило причиной его ареста.

видео дня

Перед наместником Евлампий смело исповедовал свою веру в Иисуса Христа и осудил языческое идолопоклонство. За это его подвергли тяжелым пыткам: избивали, пытали раскаленным железом, заставляли поклониться идолам. Однако юноша остался непреклонен.

Во время пыток в зал вошла его сестра - святая Евлампия, которая, увидев страдания брата, объявила себя христианкой и добровольно разделила его судьбу. Ее тоже жестоко избивали и пытали, но она мужественно выдержала все мучения.

После пыток Евлампия и Евлампия были приговорены к смерти. Святого Евлампия отрезали мечом. Святая Евлампия, еще перед казнью, отдала душу Богу, не выдержав жестоких побоев - но не из-за слабости, а как победительница, исполненная веры и любви ко Христу.

Их подвиг вдохновил многих христиан Никомидии: около 200 человек открыто исповедовали веру, присоединившись к ним и добровольно приняли мученическую смерть.

Что нельзя делать 10 октября

  • Нельзя тяжело физически работать - это считается неуважением к святым мученикам.
  • Не стоит далеко путешествовать - в это время начинаются осенние туманы и первые ранние заморозки, которые могут застать в пути.
  • Запрещается оскорблять братьев или сестер - в народе говорили: "Как на Евлампия с сестрой поссоришься - целый год порядка не будет".

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • теплый и солнечный день - к ласковой и затяжной осени;
  • ветер с севера - ожидайте ранних морозов и холодной зимы;
  • густой туман утром - впереди еще несколько теплых дней;
  • дождь 10 октября - будет поздняя зима и дождливая осень;
  • небо затянуто облаками, но дождя нет - погода скоро ухудшится;
  • ветер в течение дня часто меняет свое направление - на следующие недели будет неустойчивая погода;
  • белки активно делают запасы на зиму - она будет суровой.

В народе 10 октября называлось Евлампия. Наши предки заметили, что в этот день почитается память мучеников. Часто говорили: "Пришел Евлампий - осень в объятия зиму ведет".

Именины 10 октября

Какие завтра именины: Андрей, Антон, Василий, Кирилл, Павел, Сергей, Степан, Ефим, Яков.

Талисманом человека, рожденного 10 октября, является соколиный глаз. Это особая разновидность полупрозрачного кварца, окутанная ореолом таинственности. Издавна люди были убеждены, что соколиный глаз наделен способностью открывать невидимое и скрытое, помогая проникать взглядом туда, куда обычно невозможно заглянуть.

праздник приметы календарь праздников церковный праздник
