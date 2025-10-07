Почему 8 октября нельзя начинать важных дел: какой церковный праздник

Вы узнаете:
В среду, 8 октября, верующие празднуют день памяти святой преподобной Пелагии. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 8 октября
Пелагия жила в городе Антиохии Сирийской в IV веке. Она была известной танцовщицей и куртизанкой, известной своей исключительной красотой. Ее богатство, роскошь и слава привлекали многих мужчин, включая влиятельных лиц. Мир считал ее образцом красоты и успеха, но внутренне она оставалась далекой от Бога.
Однажды Пелагия, одетая в изысканные украшения, проходила мимо храма, где проповедовал святой епископ Нонн (Нонн Эдесский). Увидев ее, епископ не отвернулся с осуждением, а со слезами в молитве сказал: "Смотрите, братия, как много труда она вкладывает, чтобы понравиться смертным людям. А мы, слуги Божии, часто небрежны в деле спасения души".
Его проповедь о покаянии глубоко поразила Пелагию. Она пришла к епископу, открыто покаялась во всех своих грехах и умоляла о крещении. Епископ Нонн крестил ее, дав духовное наставничество и благословение на новую жизнь.
Вскоре после крещения Пелагия раздала все свое состояние бедным и тайно отправилась в Иерусалим, где поселилась в келье на Елеонской горе. Чтобы избежать внимания, она жила там под мужским именем "монах Пелагий".
В келье она проводила дни и ночи в молитве, посте, слезах и строгом аскетизме, никогда не выходя за пределы обители. Лишь после ее смерти подвижники узнали, что под образом "монаха" всю жизнь подвизалась бывшая грешница Пелагия.
Что нельзя делать 8 октября
- Не стоит отказывать в гостеприимстве и помощи - Пелагия считается покровительницей искренне кающихся, поэтому отказ в помощи ближнему есть грех.
- Не следует начинать важных дел - они не увенчаются успехом.
- Запрещается лениться, особенно в уборке дома - "Кто на Пелагию поленится - зиму в нужде проведет".
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- солнечная и ясная погода - осень будет теплой и длинной;
- дождливый день - ждите влажную и снежную зиму;
- утром сильный туман - в ближайшие дни будет тепло;
- уже стукнул первый мороз - зима на пороге;
- журавли и гуси улетели - ждите ранней и суровой зимы.
В народе 8 октября называлось Пелагия Запасиха. Она связана с тем, что именно в это время запасали провиант на зиму, убирали амбары, перебирали овощи, сушили травы, чинили дома. Говорили: "Пришла Пелагия - готовься к студени". В народе верили, что как подготовишься в этот день, так и зиму проведешь.
Именины 8 октября
Какие завтра именины: Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Елизавета, Мария, Надежда, Таисия, Татьяна.
Талисманом человека, рожденного 8 октября, является сердолик. С давних времен камню приписывали способность возвращать человеку жизненную энергию и силу после длительных недугов, словно он впитывал в себя усталость и слабость. Особенно чтили сердолик, считая его мощным оберегом от недоброго глаза и колдовских влияний, создающим вокруг человека защитное энергетическое поле.
