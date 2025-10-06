Укр
Читать на украинском
Почему 7 октября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
6 октября 2025, 14:50
64
7 октября не следует работать на земле - это считается неуважением к святым.
7 октября: какой церковный праздник и что нельзя делать
7 октября: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 7 октября
  • Что нельзя делать 7 октября
  • Народные приметы и традиции

Во вторник, 7 октября, верующие празднуют день памяти святых мучеников Сергея и Вакха. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 7 октября

Сергей и Вакх были знатным римским происхождением и занимали высокие военные должности при дворе императора Максимиана. Их уважали как храбрых воинов и доверенных лиц императора. Они были близкими друзьями и, несмотря на службу в языческом войске, тайно исповедовали христианство.

видео дня

Их вера не оставалась незамеченной. Из-за отказа принимать участие в языческих обрядах в честь богов и императора, они вызывали подозрение. Особенно острой стала ситуация, когда оба открыто отказались принести жертву языческим идолам, признав себя христианами.

Император Максимиан, чувствуя себя преданным приближенными воинами, разгневался. Сначала он пытался уговорить их отречься от Христа лестностью и угрозами, но безрезультатно.

Как унижение, их сняли с почетных должностей, сняли военные пояса и нарядили в женскую одежду, водя по улицам города - чтобы насмехаться над их верой и былой славой. После этого обоих были отданы на жестокие пытки.

Что нельзя делать 7 октября

  • Не следует работать на земле - это считается неуважением к святым.
  • Нельзя начинать важные дела - это назовет на вас неудачи.
  • Запрещается отказывать в помощи нуждающимся - святой Сергий считается покровителем путешественников.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • тихая, теплая и ясная погода - ждите длинную, сухую и погожую осень;
  • листья из берез опали уже полностью - придут ранние морозы, а зима будет суровой;
  • утром сильный туман - до мягкой и теплой зимы;
  • утром морозит легкий дождь - считается, что осень будет сырой;
  • сильный ветер, кружится листва - зима придет рано и будет холодной;
  • утром роса и облачно - ждите скорой смены погоды.

В народе 7 октября назывался Сергей Житник. Так называли день потому, что именно в это время приходилось завершение сбора и сушки ржи. Хозяйки перебирали зерно, готовили его к хранению, а мужчины ладили амбары и закрома. В народе говорили: "Пришел Сергей - убери жизнь в амбар".

Именины 7 октября

Какие завтра именины: Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, Пелагея.

Талисманом человека, рожденного 7 октября, является агат. Минерал с уникальными качествами. С давних времен его считали камнем удачи и оберегом счастливой жизни.

Вам может быть интересно:

