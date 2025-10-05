Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Почему 6 октября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
5 октября 2025, 15:14
35
6 октября нельзя тяжело работать - наши предки верили, что тяжелая работа может разгневить святого.
6 октября: какой церковный праздник и что нельзя делать
6 октября: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 6 октября
  • Что нельзя делать 6 октября
  • Народные приметы и традиции

В понедельник, 6 октября, верующие празднуют день памяти святого апостола Фомы. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 6 октября

По преданию, Фома происходил из Галилеи, возможно, из окрестностей города Паниас (современный Баньяс). О его семье сведений в Писании нет. Том стал одним из апостолов после призыва Христа. Тома проявил решительность и преданность, когда, услышав о намерении Иисуса идти в Иудею, сказал другим ученикам: "Пойдем и мы, чтобы умереть с ним". Это свидетельствует о его отваге и готовности следовать за учителем даже до смерти.

видео дня

После Вознесения Господня апостолы отправились проповедовать по миру. По преданию Тома получил миссию проповедовать в Парфии, Персии и Индии. Святой Тома принял мученическую смерть около 72 года: по преданию, он был убит копьями у города Милапур (близ современного Ченнаи). На этом месте сейчас базилика Святого Фомы - одна из трех больших базилик в мире, построенных на местах захоронения апостолов (вместе с храмами святого Петра в Риме и святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела).

Что нельзя делать 6 октября

  • Нельзя тяжело работать - наши предки верили, что тяжелая работа может разгневить святого.
  • Не следует начинать новых дел - говорили: "На Фому - что начнешь, то и остановится".
  • Запрещается резать ткань, шить - в этот день такие действия "режут судьбу" или могут "запутать жизненные пути".

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • тихая и ясная погода - к долгой и теплой осени;
  • утром туман, а потом выглянуло солнце - ждите мягкую осень;
  • листья с деревьев еще не опали - морозы задержатся;
  • ветер с востока или с севера - ждите резкого похолодания и ранней зимы;
  • на Фому выпал первый снег - зима обещает быть морозной и долгой;
  • иней или холодная роса по утрам - к приближению устойчивых холодов.

В народе 6 октября носило название Фомин Заговор. День приходился на период, когда уже завершали основные сельскохозяйственные работы и готовились к холодам. Часто говорили: "Пришел Фома - готовься к зиме дома".

Именины 6 октября

Какие завтра именины: Иван, Макар, Фома.

Талисманом человека, рожденного 6 октября является гиацинт. Этот драгоценный камень издавна привлекал людей и сейчас остается чрезвычайно популярным. В древности гиацинт почитали как мощный символ глубокой мудрости, а его владельцы верили, что он способен приносить удачу и благоприятные обстоятельства тем, кто его носит.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Угроза блэкаута и риски для отопительного сезона: новые детали удара РФ

Угроза блэкаута и риски для отопительного сезона: новые детали удара РФ

15:12Экономика
Россия запустила по Украине более 500 ракет и дронов - названа основная цель атаки

Россия запустила по Украине более 500 ракет и дронов - названа основная цель атаки

14:42Война
Передача Украине ракет Tomahawk - Путин выступил с громким заявлением

Передача Украине ракет Tomahawk - Путин выступил с громким заявлением

14:06Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Арсенальная" уже не самая глубокая: стоит ли украинцам дальше верить в легенды СССР

"Арсенальная" уже не самая глубокая: стоит ли украинцам дальше верить в легенды СССР

Карта Deep State онлайн за 5 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Ночь может быть тяжелой: РФ приготовила для атаки 700 "Шахедов" и баллистику, детали

Ночь может быть тяжелой: РФ приготовила для атаки 700 "Шахедов" и баллистику, детали

Пенсии вырастут: в ПФУ сделали важное заявление и назвали сроки

Пенсии вырастут: в ПФУ сделали важное заявление и назвали сроки

Желтая коробчатая разметка появилась на дорогах Украины: что она означает

Желтая коробчатая разметка появилась на дорогах Украины: что она означает

Последние новости

15:50

Считали сокровищем и носили как талисман: раскрыт секрет стеклянных шариков из СССР

15:34

В Винницкой области рыбак поймал трофейную рыбу: "речной монстр" весит 40 кг

15:14

Почему 6 октября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

15:12

Угроза блэкаута и риски для отопительного сезона: новые детали удара РФ

14:42

Россия запустила по Украине более 500 ракет и дронов - названа основная цель атаки

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - ЧаленкоПутин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко
14:29

Невеста в шоке: подруга отказалась идти к алтарю из-за странной причины

14:29

Время сделать запасы: в Украине резко подорожают популярные продукты

14:18

Закричала и отвернулась: беременная Бех-Романчук узнала пол первенцаВидео

14:06

Передача Украине ракет Tomahawk - Путин выступил с громким заявлениемВидео

Реклама
13:50

Осень подготовила сюрпризы на 6 октября: где завтра понадобится зонт

13:39

Безработная Оксана Баюл распродает имущество в США - подробности

13:23

Под Покровском ВСУ перешли в контратаку: что удалось отвоевать у врага

12:59

Забудьте про скребки: гениальный способ моментально убирает жир со стекла духовкиВидео

12:46

"Все погибли": щемящие подробности о семье, которую убила РФ во Львовской области

12:21

Путин может открыть второй фронт в войне - раскрыт тревожный сценарий

12:18

Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 октября

12:07

Прицельный удар дрона: РФ убила на Донбассе известного французского журналиста

11:07

Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 октября

11:02

Погибла целая семья из 4 человек: появились новые детали ночного обстрелаФото

10:56

Прорыв в переговорах Украины и РФ: в Турции назвали главное условие

Реклама
10:41

В Украину возвращается тепло: в каких регионах разогреет до +23 °С

10:36

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 октября: Водолеям - сомнения, Рыбам - сказка

10:00

Путин будет прощупывать Европу, его аппетиты растут - Бондарев

09:59

РФ била по Львовщине ракетами и дронами: есть жертвы, на месте прилетов пожарыВидео

09:51

Каким областям Украины зимой грозят отключения света: прогноз эксперта

09:10

Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября: Девам - серьезные перемены, Ракам - обман

08:59

"Тяжелая ночь": россияне массированно обстреляли Украину, бушуют сильные пожарыФото

08:37

Карта Deep State онлайн за 5 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:22

РФ била по жилым домам в Запорожье: что известно о жертве, раненых и прилетахФото

07:21

Во Львове прогремели мощные взрывы: РФ ударила дронами и ракетами "Кинжал"Видео

05:48

"Будет замечательным папой": победительница "Холостяка" сделала важное заявление

05:39

РФ ночью атаковала Украину сотнями дронов, "Калибрами", Х-101 и "Кинжалами"Фото

05:16

Гороскоп на завтра 6 октября: Ракам - финансовые потери, Стрельцам - хорошие новости

04:30

Поток богатства: четырем знакам зодиака улыбнется финансовая фортуна 5 октября

04:00

Как за 10 минут подготовить розы к зиме: полезный и простой лайфхак

03:31

Худшие решения для маленького помещения: в какие цвета не стоит красить кухню

03:02

Как посеять морковь, чтобы потом не прореживать: два хитрых способа

02:30

Угроза новой пандемии: ученые предупредил о неожиданной опасности

04 октября, суббота
23:58

Желтая коробчатая разметка появилась на дорогах Украины: что она означает

22:46

Летят сотни "Шахедов", Ту-95 уже на старте: высока угроза массированной атаки

Реклама
22:29

Украинских рыбаков начали штрафовать на тысячи гривен: стала известна причина

21:56

Цены на мясо безумно взлетели, сахар ринулся вниз: какие цены на продукты в мире

21:55

Духовные дары и благословения: что вам оставили предки по дате рождения

20:45

Кто притянет финансовую удачу в октябре: астрологи назвали ТОП-4 знака зодиака

20:36

"Арсенальная" уже не самая глубокая: стоит ли украинцам дальше верить в легенды СССР

20:35

В Грузии вспыхнули массовые протесты: дворец президента берут штурмомВидео

20:12

ВСУ зачищают важный пункт от врага: Сырский поделился успехами на фронте

20:09

Гороскоп Таро на завтра 5 октября: Водолеям - сбавить обороты, Львам - мера

19:57

Ключевой завод РФ - в огне: ССО с повстанцами провели операцию на Ленинградщине

19:41

Влупит 2-градусный мороз: названы регионы, где будут дожди и снег

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять