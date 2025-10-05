Почему 6 октября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

6 октября нельзя тяжело работать - наши предки верили, что тяжелая работа может разгневить святого.

6 октября: какой церковный праздник и что нельзя делать

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 6 октября

Что нельзя делать 6 октября

Народные приметы и традиции

В понедельник, 6 октября, верующие празднуют день памяти святого апостола Фомы. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 6 октября

По преданию, Фома происходил из Галилеи, возможно, из окрестностей города Паниас (современный Баньяс). О его семье сведений в Писании нет. Том стал одним из апостолов после призыва Христа. Тома проявил решительность и преданность, когда, услышав о намерении Иисуса идти в Иудею, сказал другим ученикам: "Пойдем и мы, чтобы умереть с ним". Это свидетельствует о его отваге и готовности следовать за учителем даже до смерти.

После Вознесения Господня апостолы отправились проповедовать по миру. По преданию Тома получил миссию проповедовать в Парфии, Персии и Индии. Святой Тома принял мученическую смерть около 72 года: по преданию, он был убит копьями у города Милапур (близ современного Ченнаи). На этом месте сейчас базилика Святого Фомы - одна из трех больших базилик в мире, построенных на местах захоронения апостолов (вместе с храмами святого Петра в Риме и святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела).

Что нельзя делать 6 октября

Нельзя тяжело работать - наши предки верили, что тяжелая работа может разгневить святого.

Не следует начинать новых дел - говорили: "На Фому - что начнешь, то и остановится".

Запрещается резать ткань, шить - в этот день такие действия "режут судьбу" или могут "запутать жизненные пути".

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

тихая и ясная погода - к долгой и теплой осени;

утром туман, а потом выглянуло солнце - ждите мягкую осень;

листья с деревьев еще не опали - морозы задержатся;

ветер с востока или с севера - ждите резкого похолодания и ранней зимы;

на Фому выпал первый снег - зима обещает быть морозной и долгой;

иней или холодная роса по утрам - к приближению устойчивых холодов.

В народе 6 октября носило название Фомин Заговор. День приходился на период, когда уже завершали основные сельскохозяйственные работы и готовились к холодам. Часто говорили: "Пришел Фома - готовься к зиме дома".

Именины 6 октября

Какие завтра именины: Иван, Макар, Фома.

Талисманом человека, рожденного 6 октября является гиацинт. Этот драгоценный камень издавна привлекал людей и сейчас остается чрезвычайно популярным. В древности гиацинт почитали как мощный символ глубокой мудрости, а его владельцы верили, что он способен приносить удачу и благоприятные обстоятельства тем, кто его носит.

