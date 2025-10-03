Почему 4 октября нельзя шить и вышивать: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 4 октября
- Что нельзя делать 4 октября
- Народные приметы и традиции
В субботу, 4 октября, верующие празднуют день памяти святого священномученика Еротея, епископа Атенского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 4 октября
Еротей был учеником святого апостола Павла. Когда апостол проповедовал в Афинах (Деян. 17), именно там Еротей принял веру во Христа. Он близко общался с другим знаменитым афинянином - святым Дионисием Ареопагитом, считающимся его другом и соучеником во Христе. Апостол Павел поставил Еротея епископом Атенским, поручив ему пастырскую заботу о новообращенных христианах в Греции.
Древние церковные предания свидетельствуют, что у Еротея был дар богоугодной проповеди и часто в Святом Духе озарял людей глубиной богословского понимания. Во время правления римских императоров, преследовавших христиан, Еротей пострадал за веру в Иисуса Христа и принял мученическую смерть.
Что нельзя делать 4 октября
- Нельзя начинать больших дел на поле - считалось, что урожая это не прибавит, а силы отнимет.
- Запрещается шить и вышивать после заката - верили, что "зашиваешь судьбу".
- Не следует занимать вещи, деньги - вынесете из дома достаток.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- солнечный и теплый день - к долгой и ласковой осени;
- листья с березы падают желтые и сухие - зима будет морозной;
- пасмурно и холодно - к суровой зиме и ранним заморозкам;
- ночь безветренная и звездная - ждите сухой погоды;
- гуси высоко летят - зима придет поздно;
- много паутины - к затяжной и сухой осени.
В народе 4 октября носило название Еротей Ноябрь. Ведь уже начинается массовое опадания листьев с деревьев. Часто говорили: "Еротей - лист с деревьев метет".
Именины 4 октября
Какие завтра именины: Василий, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Яков, Вероника.
Талисманом человека, рожденного 4 октября, является бриллиант. Издавна существовало убеждение, что камень обладает свойством впитывать в себя силу солнца и впоследствии передавать его своему владельцу. Кроме того, существует представление, что бриллиант способен гармонизировать внутреннее состояние человека и даровать ему эмоциональное равновесие.
Вам может быть интересно:
- Православный календарь на сентябрь 2025: когда нужно идти в церковь
- Радоница и родительские субботы: даты всех поминальных дней в 2025 году
- День защитников и защитниц Украины 2025: почему дату перенесли и когда празднуем
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред