Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Почему 4 октября нельзя шить и вышивать: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
3 октября 2025, 13:53
22
4 октября запрещается шить и вышивать после заката - верили, что "зашиваешь судьбу".
4 октября: какой церковный праздник и что нельзя делать
4 октября: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 4 октября
  • Что нельзя делать 4 октября
  • Народные приметы и традиции

В субботу, 4 октября, верующие празднуют день памяти святого священномученика Еротея, епископа Атенского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 4 октября

Еротей был учеником святого апостола Павла. Когда апостол проповедовал в Афинах (Деян. 17), именно там Еротей принял веру во Христа. Он близко общался с другим знаменитым афинянином - святым Дионисием Ареопагитом, считающимся его другом и соучеником во Христе. Апостол Павел поставил Еротея епископом Атенским, поручив ему пастырскую заботу о новообращенных христианах в Греции.

видео дня

Древние церковные предания свидетельствуют, что у Еротея был дар богоугодной проповеди и часто в Святом Духе озарял людей глубиной богословского понимания. Во время правления римских императоров, преследовавших христиан, Еротей пострадал за веру в Иисуса Христа и принял мученическую смерть.

Что нельзя делать 4 октября

  • Нельзя начинать больших дел на поле - считалось, что урожая это не прибавит, а силы отнимет.
  • Запрещается шить и вышивать после заката - верили, что "зашиваешь судьбу".
  • Не следует занимать вещи, деньги - вынесете из дома достаток.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • солнечный и теплый день - к долгой и ласковой осени;
  • листья с березы падают желтые и сухие - зима будет морозной;
  • пасмурно и холодно - к суровой зиме и ранним заморозкам;
  • ночь безветренная и звездная - ждите сухой погоды;
  • гуси высоко летят - зима придет поздно;
  • много паутины - к затяжной и сухой осени.

В народе 4 октября носило название Еротей Ноябрь. Ведь уже начинается массовое опадания листьев с деревьев. Часто говорили: "Еротей - лист с деревьев метет".

Именины 4 октября

Какие завтра именины: Василий, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Яков, Вероника.

Талисманом человека, рожденного 4 октября, является бриллиант. Издавна существовало убеждение, что камень обладает свойством впитывать в себя силу солнца и впоследствии передавать его своему владельцу. Кроме того, существует представление, что бриллиант способен гармонизировать внутреннее состояние человека и даровать ему эмоциональное равновесие.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Покрошили" штурмовиков РФ и зачистили Вербовое: детали рейда ВСУ

"Покрошили" штурмовиков РФ и зачистили Вербовое: детали рейда ВСУ

14:54Украина
Возможна радиационная авария: Минэнерго прокомментировало ситуацию на ЗАЭС

Возможна радиационная авария: Минэнерго прокомментировало ситуацию на ЗАЭС

14:10Украина
Объявлена эвакуация: дроны налетели на НПЗ в России, поднимается дым

Объявлена эвакуация: дроны налетели на НПЗ в России, поднимается дым

13:56Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Я заплакала": Мозговая показала, в какую страну увезла дочь от Аксельрода

"Я заплакала": Мозговая показала, в какую страну увезла дочь от Аксельрода

Новый фактор в пользу Украины может заставить Путина свернуть "СВО" - The Times

Новый фактор в пользу Украины может заставить Путина свернуть "СВО" - The Times

"Придется отступить": в ВСУ сделали важное заявление о боях за Покровск

"Придется отступить": в ВСУ сделали важное заявление о боях за Покровск

Гороскоп на завтра 4 октября: Скорпионам - необычные события, Козерогам - ссора

Гороскоп на завтра 4 октября: Скорпионам - необычные события, Козерогам - ссора

Украина под массированной ракетно-дроновой атакой, в крупных городах раздаются взрывы

Украина под массированной ракетно-дроновой атакой, в крупных городах раздаются взрывы

Последние новости

14:53

Почему коты так любят сидеть у окна: ответ точно удивит хозяев

14:50

Избил мать: российского актера приговорили к тюрьме

14:44

Придется заплатить более 6500 гривен: где водителям грозит штраф за цвет авто

14:25

Российскую актрису объявили в международный розыск за поддержку Украины

14:10

Возможна радиационная авария: Минэнерго прокомментировало ситуацию на ЗАЭС

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - ЧаленкоПутин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко
13:59

"Четыре брака уже": Остап Ступка заговорил о женитьбе с 23-летней возлюбленной

13:56

Объявлена эвакуация: дроны налетели на НПЗ в России, поднимается дымВидео

13:55

Неожиданно простой трюк поможет тратить меньше: как сэкономить на отопленииВидео

13:53

Почему 4 октября нельзя шить и вышивать: какой церковный праздник

Реклама
13:49

Что делать, когда соль окаменела: секретный лайфхак, который устранит проблему

13:49

Гороскоп Таро на завтра 4 октября: Стрельцам - проявиться, Львам - лидерство

13:20

В Украине уже с октября подорожает связь: что готовят Киевстар и Vodafone

13:06

По путинистке Нетребко нанесли сокрушительный удар - первые детали

12:54

Что теперь будет с детьми Кеосаяна и Симоньян: в России устроили истерику

12:52

Как подобрать правильные колготки: секрет стильных образов на осень

12:51

Месяц до катастрофы: Кошарная о худшем сценарии для Запорожской АЭС

12:46

Холод отступит: названа дата, когда в Украине потеплеет до +19 градусов

12:09

Гороскоп на октябрь для Козерогов: когда покупать жильё, а когда избегать ссорВидео

12:00

Масштабная высадка десанта: эксперт сказал, могут ли ВСУ прорваться в Крым

11:52

Британия и США помогают Украине бить по целям в России – Financial Times

Реклама
11:47

Китайский гороскоп на завтра 4 октября: Быкам - ложь, Свиньям - разочарование

11:40

Можно ли греть мед: шеф-повар поразил неожиданным ответом

11:30

Российский удар вызвал гибель 13 тысяч животных: щемящие детали от ГСЧСФото

11:20

Годовщина трагедии в селе Гроза: телеканал 2+2 готовит документальную драму "Горе Грозы"

11:12

Предательница Таисия Повалий серьезно пострадала - что с ней произошло

11:12

Без привязки к России: какие монеты когда-то были в Украине вместо копейкиВидео

10:52

Миллиардное оборонное соглашение Украины и США на грани срыва: названа причина

10:50

"Можем гарантировать": что будет с ценами на подсолнечное масло этой осенью

10:41

РФ наступает из Донбасса в сторону двух областей, захвачены три села - DeepState

10:26

"Будут ликвидированы навсегда": Трамп принял резкое решение из-за шатдауна в США

10:00

Что-то не так: Тодоренко исчезла после третьих родов

09:56

"Хочет посеять страх": в ISW раскрыли, какие скрытые сигналы Путин посылает НАТО

09:51

Горячие бутерброды совершенно по-новому: быстрый и простой рецепт

09:37

Новый фактор в пользу Украины может заставить Путина свернуть "СВО" - The Times

08:53

РФ ударила ракетами и дронами: Шостка без света, в Полтаве пострадали объекты энергетикиФото

08:49

Смотрят с удивлением: почему канадцы не жарят шашлыки

08:26

США рассматривают "подарок" Киеву, который может переписать ход войны - Reuters

08:10

Способен ли мирный план Трампа успокоить Ближний Востокмнение

07:56

Рекорд по дальности удара: в РФ прогремели взрывы на заводе "Азот"

07:10

РФ могла возобновить тайные поставки оружия из КНДР

Реклама
05:47

Известный ведущий похвастался подарками от экс-супруга Лорак: "Он мне присылает"

05:16

Гороскоп на завтра 4 октября: Скорпионам - необычные события, Козерогам - ссора

04:30

День вознаграждений: шесть знаков зодиака будут купаться в достатке 3 октября

04:09

Не просто игра: почему коты гоняются за лазером и какая в этом опасностьВидео

03:30

Почему клубнику лучше сажать осенью: названы идеальные сроки посадкиВидео

02:38

Украина под массированной ракетно-дроновой атакой, в крупных городах раздаются взрывы

02:30

"До сих пор": Джордж Клуни дал редкий комментарий о "секретных" детях от Амаль

02:00

Нужен тест ДНК: Анастасия Стоцкая показала дочь - копию путиниста Киркорова

01:44

Оборона Украины в новом формате: Сырский раскрыл четкий план противодействия "Шахедам"

01:25

Беременная Марина Бех-Романчук довела мужа до слез: что случилосьВидео

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять