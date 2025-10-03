Почему 4 октября нельзя шить и вышивать: какой церковный праздник

4 октября запрещается шить и вышивать после заката - верили, что "зашиваешь судьбу".

https://glavred.info/holidays/pochemu-4-oktyabrya-nelzya-shit-i-vyshivat-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10703546.html Ссылка скопирована

4 октября: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, УНИАН

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 4 октября

Что нельзя делать 4 октября

Народные приметы и традиции

В субботу, 4 октября, верующие празднуют день памяти святого священномученика Еротея, епископа Атенского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 4 октября

Еротей был учеником святого апостола Павла. Когда апостол проповедовал в Афинах (Деян. 17), именно там Еротей принял веру во Христа. Он близко общался с другим знаменитым афинянином - святым Дионисием Ареопагитом, считающимся его другом и соучеником во Христе. Апостол Павел поставил Еротея епископом Атенским, поручив ему пастырскую заботу о новообращенных христианах в Греции.

видео дня

Древние церковные предания свидетельствуют, что у Еротея был дар богоугодной проповеди и часто в Святом Духе озарял людей глубиной богословского понимания. Во время правления римских императоров, преследовавших христиан, Еротей пострадал за веру в Иисуса Христа и принял мученическую смерть.

Что нельзя делать 4 октября

Нельзя начинать больших дел на поле - считалось, что урожая это не прибавит, а силы отнимет.

Запрещается шить и вышивать после заката - верили, что "зашиваешь судьбу".

Не следует занимать вещи, деньги - вынесете из дома достаток.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

солнечный и теплый день - к долгой и ласковой осени;

листья с березы падают желтые и сухие - зима будет морозной;

пасмурно и холодно - к суровой зиме и ранним заморозкам;

ночь безветренная и звездная - ждите сухой погоды;

гуси высоко летят - зима придет поздно;

много паутины - к затяжной и сухой осени.

В народе 4 октября носило название Еротей Ноябрь. Ведь уже начинается массовое опадания листьев с деревьев. Часто говорили: "Еротей - лист с деревьев метет".

Именины 4 октября

Какие завтра именины: Василий, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Яков, Вероника.

Талисманом человека, рожденного 4 октября, является бриллиант. Издавна существовало убеждение, что камень обладает свойством впитывать в себя силу солнца и впоследствии передавать его своему владельцу. Кроме того, существует представление, что бриллиант способен гармонизировать внутреннее состояние человека и даровать ему эмоциональное равновесие.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред