Православный календарь на октябрь: когда обязательно идти в церковь

Главред расскажет, какие дни будут особенно важными. Новый церковный календарь на октябрь 2025.

https://glavred.info/holidays/pravoslavnyy-kalendar-na-oktyabr-kogda-obyazatelno-idti-v-cerkov-10700927.html Ссылка скопирована

Православный календарь на октябрь / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Даты всех праздников в октябре

Даты больших праздников в октябре

Сентябрь богат не только на солнечные дни, но и на важные православные праздники. В этом месяце верующих ждут значимые даты, посвящённые святым, духовным традициям и памятным событиям церковного года.

Узнайте, какие праздники отмечает православная церковь в октябре 2025 года, чтобы заранее подготовиться к службам, молитвам и благочестивым делам.

видео дня

Большие праздники в октябре

1 октября — Покров Пресвятой Богородицы; святого преподобного Романа Сладкопевца;14 сентября: Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

25 октября — Дмитриевская поминальная суббота; святых мучеников Маркияна и Мартирия;

Новый церковный календарь на октябрь 2025

1 октября — Покров Пресвятой Богородицы; святого преподобного Романа Сладкопевца;

2 октября — святого священномученика Киприана; святой мученицы Юстины; святого преподобного Андрея;

3 октября — святого священномученика Дионисия Ареопагита;

4 октября — святого священномученика Еротея, епископа Атенского; святого преподобного Франциска Ассизского;

5 октября — святой мученицы Харитины;

6 октября — святого апостола Фомы;

7 октября — святых мучеников Сергея и Вакха;

8 октября — святой преподобной Пелагии;

9 октября — святого апостола Иакова Алфеева;

10 октября — святых мучеников Евлампия и Евлампии;

11 октября — святого апостола Филиппа; святого преподобного Теофана, епископа Никейского;

12 октября — святых мучеников Прова, Тараха и Андроника; святого преподобного Космы;

13 октября — святых мучеников Карпа, Папиллы и Агатоники;

14 октября — святой преподобной Параскевы Тарнавской; святых мучеников Назария и других;

15 октября — святых Отцов VII Вселенского Собора; святого преподобного Евтимия Нового; святого преподобномученика Лукиана;

16 октября — святого мученика Лонгина, сотника;

17 октября — святого пророка Осии; святого преподобномученика Андрея Критского;

18 октября — святого апостола и евангелиста Луки;

19 октября — святого пророка Иоила; святого мученика Уара; святого преподобного Иоанна;

20 октября — святого великомученика Артемия;

21 октября — святого преподобного Иллариона Великого;

22 октября — святого преподобного Аверкия, епископа Ерапольского;

23 октября -святого апостола Иакова;

24 октября — святых мучеников Ареты и с ним;

25 октября — Дмитриевская поминальная суббота; святых мучеников Маркияна и Мартирия;

26 октября — святого великомученика Димитрия Мироточца;

27 октября — святого мученика Нестора; святых мучеников Капитолины и Еротииды;

28 октября — святых мучеников Терентия и Неонилы; святой мученицы Параскевы Пятницы;

29 октября — святых преподобномученицы Анастасии; святого преподобного Аврамия Ростовского;

30 октября — святых мучеников Зиновия и Зиновии, сестры его;

31 октября — святых апостолов Стахия, Амплия и других; святого мученика Эпимаха.

Вам может быть интересно:

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред