Девушка рассказала о своих секретах стирки: пункты которые сделают вещи лучше

Практически у каждого современного человека есть стиральная машина, однако многие сталкивались с тем, что порой вещи после стирки теряют свой хороший внешний вид. Мы расскажем, как правильно стирать одежду в стиральной машине.
Как лучше стирать одежду
Девушка в ТикТок показала лайфхак, который делает ее стирку лучше и сохраняют вид одежды, а также дают ей приятный аромат.
Первое и важное правило - это чистая стиральная машина. Её необходимо вовремя очищать: и лоток для порошка, и резинку на дверце и сам барабан для белья.
Также важно использовать моющие средства по назначению, а именно - для белого и черного. Именно эти цвета, в частности черный чаще всего теряют насыщенность во время стирки.
Помимо прочего важно отдельно застирывать пятна и не надеяться, что стиральная машина каким-то чудесным образом их отстирает.
Как усилить запах кондиционера для белья
И, конечно, один из самых главных лайфхаков - это сохранение приятного аромата. Многие сталкивались с проблемой, когда даже использованный кондиционер не оставляет приятного аромата. Сейчас самым популярным кондиционером является тот, что в гранулах, но его нужно уметь правильно использовать.
Для этого необходимо не просто высыпать гранулы в барабан с вещами, а отправить их туда в крышке.
Лайфхак
Согласно данным Википедии, Лайфха́к (англ. life hack) — это хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему. Неологизм "лайфхак", образованный путём слияния английских слов life ("жизнь") и hack ("взломать"), был предложен британским журналистом, специализирующимся в области компьютерных технологий, Дэнни О’Брайеном.
Смотрите видео о том, как правильно пользоваться гранулами кондиционера:
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