УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Эксперт по стирке показала одну "секретную" кнопку в стиральной машине, которая быстрее высушит белье

Лидия Неплях
12 января 2024, 21:14
Чтобы одежда сушилась быстрее, можно использовать вентилятор, это эффективнее, чем отопление.
Как высушить одежду быстро
Как высушить одежду быстро / Коллаж Главред, фото freepik

Когда солнца нет, высушить одежду - невыполнимая задача, но одна женщина рассказала, что есть одна кнопка стиральной машины, которая мгновенно подготовит вещи к использованию.

В Instagram @thisgirlcanorganise , которая является экспертом в организации и упаковке, поделилась своими советами о том, как высушить белье, пишет Mirror.

Как высушить одежду в стиральной машине

Оказывается, есть удобная кнопка, которую вы можете нажать, если нужно, чтобы вещи высохли быстрее, — и именно она позволяет вам выполнить двойное отжим.

видео дня

"Двойной отжим белья! Ваша одежда выйдет намного суше, что позволит ей высохнуть быстрее. Всегда быстро встряхивайте одежду перед тем, как развешивать ее сушиться, чтобы разгладить складки", - написала она.

Она также порекомендовала людям разложить одежду на сушилке, чтобы воздух мог обтекать ее. Так время высыхания ускоряется.

Еще один совет — использовать осушитель, поскольку он удалит влагу из воздуха, позволяя одежде высохнуть быстрее, одновременно предотвращая образование конденсата и плесени в доме.

Но если у вас нет осушителя, она порекомендовала открыть окно и разместить вентилятор рядом с естественным светом. Кроме того, она сказала, что вы можете установить вентилятор для циркуляции холодного воздуха, который поможет одежде быстрее высохнуть и предотвратить появление плесени. Можно использовать любой настольный вентилятор, и это намного дешевле, чем включать отопление.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
стирка интересные новости
Реклама

Главное за день

США готовятся к подписанию соглашения по безопасности с Украиной - посол

США готовятся к подписанию соглашения по безопасности с Украиной - посол

22:15 Политика
Война будет долгой: Сунак назвал слабое место РФ и намекнул на сроки победы Киева

Война будет долгой: Сунак назвал слабое место РФ и намекнул на сроки победы Киева

21:50 Мир
Полетит очень много ракет: полковник назвал дату, когда РФ атакует Украину

Полетит очень много ракет: полковник назвал дату, когда РФ атакует Украину

21:31 Украина
Все главные новости

Последние новости

22:15

США готовятся к подписанию соглашения по безопасности с Украиной - посол

22:06

"A-10 как вариант": Украине нужно больше авиации от союзников - Сырский

21:50

Война будет долгой: Сунак назвал слабое место РФ и намекнул на сроки победы Киева

21:35

Кому не повезет в 2024 году: 3 знака зодиака столкнутся с неприятностями

21:31

Полетит очень много ракет: полковник назвал дату, когда РФ атакует Украину

Путин будет ждать безвластия в США, чтобы в конце 2024-го напасть на Литву - БульбаПутин будет ждать безвластия в США, чтобы в конце 2024-го напасть на Литву - Бульба
21:14

Эксперт по стирке показала одну "секретную" кнопку в стиральной машине, которая быстрее высушит белье

20:53

Шесть выстрелов в командира: на юге морпех ВСУ расстрелял военного и застрелился

20:28

Россияне остановили наступление под Купянском: ВСУ перешли в контрнаступление

20:21

В Киеве 11 января не было грозы: что за взрывы раздались в столице

Реклама
20:02

Лунный календарь 13 января: чи можна мати справу з грошима в цей день

19:51

"Точно не хватает Украине": Зеленский откровенно высказался о дефиците систем ПВО

19:30

"Не смогли достичь поставленных целей": Сырский о ситуации на востоке Украины

19:27

Мощный ветер, метели и сильный мороз: где похолодает до -23

19:27

Франция демонстрирует поддержку Украины: новый глава МИД направляется в Киев

19:11

Песня alyona alyona и Jerry Heil из Нацотбора на Евровидение 2024 установила первый рекордВидео

18:55

Кремль планирует новую войну в Европе: раскрыт неожиданный сценарий и сроки

18:38

"2024 может стать переломным": Горбач признался, какое решение Запада завершит войну

18:19

Нужны только два бытовых предмета: как сделать экономную грелку для рук

18:10

Блокировка карт уклонистов: в правительстве поставили точку в вопросе

18:03

Телеканал "Бигуди" отмечает 10 лет вещания в эфире

Реклама
17:53

РФ планирует захватить Харьков, Полтаву и Киев: враг стягивает войска к границе

17:49

"Надо быть настороже": состоится ли повторное наступление на Киев с севера - Бульба

17:49

Британия и Украина подписали историческое соглашение по безопасности: все подробности

17:41

Как сделать, чтобы дома пахло невероятной свежестью: копеечные средства

17:15

Давно чесались руки: почему США и Великобритания нанесли удары по Йеменумнение

16:54

У Путина есть коварный план: НАТО будет вынуждено ударить по Беларуси

16:46

Положение трудное, РФ пошла на прорыв: генерал ВСУ назвал опасное направление

16:41

Северная часть Черного моря перешла под контроль Украины - Буданов

16:32

"Вечные враги": Медведев в истерике пригрозил Британии войной из-за помощи Украине

16:00

Будут прощены 7 ваших грехов: что нужно сделать 13 января

15:56

"Придется заботиться о русских": Буданов упрекнул "уставший от войны" Запад

15:49

"Грохнули" десятки вертолетов и самолетов РФ: в ВСУ объяснили слова Зеленского

15:16

Купянск и Угледар в опасности: оккупанты готовят большой штурм

15:14

Пора высказать свою позицию: россияне визжат из-за фото Лорак с украинскими военными

14:59

ВСУ продвинулись возле Вербового: удалось отбить часть территории

14:43

Будут "непопулярные решения": в ОП назвали сроки принятия закона о мобилизации

14:27

"Это будет на совести Европы": РФ может напасть на еще одну европейскую страну – Бульба

14:17

В Польше поймали 15-летнего чешского школьника, рвавшегося воевать в ВСУ

14:05

Чем опасно появление новых родинок: врач рассказала, когда стоит бить тревогу

13:38

2,5 млрд фунтов помощи для Украины: британский премьер Сунак приехал в Киев

Реклама
13:38

Прощание с Виталием Билоножко: жена артиста скорбит на церемонии

13:25

Гороскоп на завтра 13 января: Тельцу - брак, Лев - не делитесь секретами с супругом

13:16

Ни работы, ни учебы: юрист пояснил, чего мужчины не получат без учета в ТЦК

13:11

Евровидение 2024: кто будет бороться за право представить Украину в ШвецииВидео

12:48

Потап в Дубае сел в лужу: не знает украинских поговорок

12:25

В Украину идут сильные морозы до -21: синоптик сказал, где будет холоднее всего

12:24

Сейчас ни Украина, ни РФ не могут идти в наступление: Буданов назвал причины

12:05

Надо за 8 секунд угадать, какое животное на рисунке: непростая загадка с "изюминкой"

12:03

Поставки ракет из КНДР в РФ: в ГУР сделали заявление, а в США ввели санкции

11:39

Эксперт пояснил, как Путин руками белорусов будет организовывать конфликт с НАТО

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять