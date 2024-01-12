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Нужны только два бытовых предмета: как сделать экономную грелку для рук

Лидия Неплях
12 января 2024, 18:19
Такую грелку можно нагревать неограниченное количество раз.
Нужны только два бытовых предмета: как сделать экономную грелку для рук
Как сделать грелку быстро/ Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (the.cosyclub), flickr (JoslynLM)

На этой неделе температура по всей Украине резко упала, и многие из нас проснулись от мороза. В прохладную погоду всегда рекомендуется тепло укутываться, но когда вы находитесь дома, конечности, например руки, легко могут замерзнуть, даже если вы носите джемперы и укутываетесь в одеяла.

К счастью, есть дешевый и простой способ сделать так, чтобы ваши руки оставались в тепле этой зимой. Все, что вам нужно сделать, - это найти старый носок и немного риса, из которых вы можете сделать самодельную грелку для рук.

Как сделать грелку в домашних условиях

Лайфхаком для грелки поделился в TikTok @the.cosyclub, который описал ее как незаменимую вещь для холодной погоды, которая не стоит почти ничего. Тем более что у большинства из нас уже есть дома носки и рис. Если вам нужно купить рис, то в большинстве супермаркетов можно приобрести пакеты нешлифованного белого риса.

видео дня

В своем видео пользователь социальных сетей показал, что все, что вам нужно сделать, это насыпать немного риса в носок, а затем завязать на нем узел, чтобы рис был надежно закреплен. Затем просто положите носок в микроволновую печь и разогрейте его. Рис останется теплым, и вы сможете держать носок в руках, чтобы согреть руки, или даже использовать его для согревания постели.

"Это несложно, дешево и легко сделать, и при этом вам будет тепло и жарко! Цены на электроэнергию сумасшедшие, так что мы сохраним ваш уют", - говорит тиктокер.

В видеоролике TikTok не указано, на какое время нужно класть носок в микроволновку, но этот способ также был опубликован на сайте скаутов, где говорится, что его нужно готовить в микроволновке только 30 секунд.

Не следует нагревать рис слишком долго, так как он может подгореть, оставив неприятный запах. Однако если вы нагреете рис в течение 30 секунд и дадите ему полностью остыть, вы сможете без проблем нагревать его снова и снова.

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