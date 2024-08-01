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Проще, чем может показаться: как убрать катышки - 5 действенных лайфхаков

Мария Николишин
1 августа 2024, 16:05
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Кроме физической склонности отдельных материалов к появлению катышков, есть еще много факторов, которые ускоряют этот процесс.
Проще, чем может показаться: как убрать катышки - 5 действенных лайфхаков
Как убрать катышки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Часто бывает так, что на одежде появляются маленькие лохматые комочки. Из-за этого еще совсем новые вещи теряют свою привлекательность. Но Главред нашел несколько способов, как убрать катышки.

Как убрать катышки в домашних условиях

Для того, чтобы быстро убрать катышки с одежды, вам нужно взять несколько бытовых предметов:

  • Бритва. Следует натянуть проблемную часть одежды и плавно перемещаться одноразовым станком снизу-вверх. Выполняйте процедуру бережно и легко, чтобы не повредить любимую вещь.
  • Скотч. Клейкая лента полезна не только в прямом функциональном назначении, но и в бытовых целях. С ее помощью можно очистить проблемные места на различных элементах гардероба. Нужно приклеить ленту, плотно прижимая к участку, а затем оторвать ее резким движением.
  • Губка для посуды. Вернуть привлекательный вид своим вещам можно с помощью хозяйственных принадлежностей. Следует натянуть ткань и воспользоваться плотной частью губки в сухом состоянии. Движения должны быть плавными, вдоль волокон. Выбирайте губку с наиболее жесткой стороной.
  • Ножницы. Если у вас хватит терпения, можно удалить катышки, срезая их ножницами. Такой способ более качественный, потому что волокна именно срезаются, а не обрываются, как в других случаях. Также это уменьшает вероятность быстрого образования новых катышков.
  • Наждачная бумага. Мелкозернистая наждачная бумага отличная альтернатива для чистки от катышков, если у вас нет под рукой ни бритвы, ни машинки. Работают с наждачкой так же, как со старой бритвой. Растяните и зафиксируйте ткань, счистите наждачкой комочки, проводя снизу-вверх.

Что делать, чтобы не появились катышки на одежде

Кроме физической склонности отдельных материалов к появлению катышков, есть еще много факторов, которые ускоряют этот процесс. Поэтому стоит придерживаться нескольких правил:

  1. Выбирая вещь, стоит присмотреться к плотности ткани, из которой она пошита. Чем лучше волокна прилегают друг к другу, тем ниже риск появления катышков.
  2. Придерживаетесь рекомендаций, указанных на ярлыках. Стирка в слишком теплой воде может деформировать структуру ткани и поспособствовать образованию катышков.
  3. Сушка на батарее также способствует скатыванию. Поэтому лучше выбирать другое место для постиранного белья.

Смотрите видео, как избавиться от катышков без машинки:

Что такое катышки?

Катышки - это излишки волокон, которые попадают на поверхность одежды. Насколько катышки покроют ваш свитер, пальто или спортивный костюм, зависит от качества и особенностей ткани. Ворсинки от регулярного трения запутываются, образуя маленькие катышки, которые портят внешний вид вещей.

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