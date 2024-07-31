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Как быстро вывести 12 самых стойких пятен на одежде: результат впечатляющий

Юлия Закрепа
31 июля 2024, 22:57
46
Пятна ужасно портят ваши вещи - в Сети раскрыли эффективные методы их удаления.
Как быстро вывести 12 самых стойких пятен на одежде: результат впечатляющий
Как удалить пятно от вина / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Сети поделились руководством по эффективному удалению пятен, где описано, как устранить 12 самых распространенных и стойких пятен.

Эта подборка действенных хитростей и советов была опубликована в сети X и быстро стала вирусной. В пошаговом руководстве подробно описано, что нужно наносить на каждый тип пятна, а также способ нанесения, чтобы запятнанные вещи снова выглядели как новые, передает Mirror.

  • Пятно от красного вина стоит смочить газированной водой, затем посыпать солью и дать настояться на ночь. После этого стоит постирать одежду как обычно.
  • Пятна от пива нужно замочить в холодной воде, но предварительно обработать пятновыводителем. Затем нужно постирать одежду.
  • Пятно на одежде от кофе или чай нужно полить уксусом перед тем, как отправить одежду в стиральную машину.
  • Губную помаду нужно соскоблить с одежды, а затем предварительно обработать пятновыводителем и постирать обычным способом.
  • Одежду с пятном крови нужно смочить в холодной воде и на два часа, или смочить нашатырным спиртом.
Средство от пятен на одежде инфографика
Как сделать средство от пятен на одежде / Инфографика Главред
  • Одежду с пятном от тонального крема стоит обработать точечно мыльным раствором, а затем постирать в горячей воде.
  • Чтобы избавиться от пятен от пота необходимо смешать равные части лимонного сока и воды, добавить туда соль, чтобы образовался скраб и тщательно втереть в ткань.
  • Пятна шоколад можно вывести с помощью пятновыводителя, а затем обязательно постирать одежду.
  • Пятна от соевого соуса необходимо смыть холодной водой и смочить нашатырным спиртом. Также можно предварительно обработать пятновыводителем и постирать.
  • Кетчуп с одежды можно сполоснуть холодной водой с обратной стороны, а затем протереть белым уксусом и постирать одежду.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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