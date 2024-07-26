Не останется и следа: как удалить жевательную резинку с одежды - действенные советы

Удаление жевательной резинки - это настоящий вызов, но есть несколько действенных способов, которые помогут облегчить эту задачу.

https://glavred.info/lifehack/ne-ostanetsya-i-sleda-kak-udalit-zhevatelnuyu-rezinku-s-odezhdy-deystvennye-sovety-10583510.html Ссылка скопирована

Как удалить жевательную резинку с одежды / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Жвачка помогает нам освежить дыхание, поддерживать здоровье зубов и даже бороться со стрессом. Но также она может испортить наши вещи. Бывает так, что человек вступит в жвачку или она попадет ему на одежду. Не стоит расстраиваться и думать, что вещь испорчена навсегда, потому что есть несколько средств, которые помогут её удалить. Об этом пишет sante+.

Как удалить жевательную резинку с одежды

Распространенным заблуждением является мнение, что удаление жевательной резинки - это настоящий вызов. Но с помощью нескольких практических советов вы сможете справиться с этой задачей.

видео дня

Яблочный уксус. Он идеально подходит для темной одежды, а благодаря своей кислотности является ценным средством для удаления пятен от жевательной резинки. Чтобы усилить его действие, нагрейте небольшое количество яблочного уксуса на медленном огне или в микроволновой печи в течение 15 секунд. Не нужно, чтобы он был кипящим, но достаточно горячим. Нанесите две чайные ложки яблочного уксуса на пятно. Вы также можете погрузить пятно от жевательной резинки в раствор. С помощью ножа осторожно соскребите кусочки жвачки. Глажка. Жевательная резинка затвердела на вашей одежде? Все, что вам нужно сделать, это размягчить её, и лучший способ сделать это - с помощью утюга. Возьмите кусок картона и положите его на гладильную доску. Положите изделие на картон жевательной резинкой вниз. Установите утюг на низкую температуру и нагревайте жвачку примерно 30 секунд. Жвачка перенесется на картон. Зубная паста. Сначала желательно протестировать средство на небольшом участке одежды, чтобы убедиться, что оно не изменит цвет. С помощью мягкой щетки нанесите зубную пасту на пятно от жевательной резинки. Оставьте на несколько минут, а затем перед машинной стиркой постирайте с помощью стирального порошка или мыла. Кубики льда. Если тепло эффективно, то и холод тоже. Лед укрепляет жевательную резинку и облегчает её удаление. Возьмите два кубика льда. Положите один кубик льда под пораженный участок, а второй - сверху. Когда жвачка затвердеет, осторожно соскоблите ее ножом или ложкой с круглым кончиком. Медицинский спирт. Медицинский спирт также может растворить жевательную резинку и облегчить её удаление. Используйте вату или ватную палочку, смоченную в спирте, чтобы удалить остатки жевательной резинки. Оставьте спирт на минуту, чтобы он высох, а затем удалите жвачку с помощью клейкой ленты. Арахисовое масло. Оно отлично подходит для удаления жевательной резинки благодаря своим маслам, которые смазывают пораженные участки. Нанесите большое количество арахисового масла на жевательную резинку и оставьте её примерно на десять минут. Затем соскоблите её тупым ножом. Укрепление. Положите одежду в таз. Залейте пятно кипятком и осторожно потрите зубной щеткой или губкой. Постирайте, как обычно. Жидкое мыло. Смочите одежду и нанесите жидкое мыло на пораженный участок. Потрите щеткой с жесткой щетиной до тех пор, пока не исчезнет резинка. Постирайте вещь в стиральной машине. Морозильная камера. Положите одежду в герметичный полиэтиленовый пакет и положите её в морозильную камеру на несколько часов. Достаньте одежду и соскоблите жевательную резинку тупым ножом.

Универсальное средство для чистки / Инфографика: Главред

Santé+ Magazine Santé + Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Сначала журнал был доступен в печатном виде, но впоследствии вышел в цифровой версии.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред