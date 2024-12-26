Почему собаки все вынюхивают: неожиданное объяснение ученых

Вы узнаете:
- Какую роль играет обоняние для собак
- Сколько рецепторов в носу собаки
- Что обеспечивает собакам обоняние
Большинство владельцев собак замечали, что их любимцы всегда доверяют своему носу и вынюхивают все возможные объекты, которые попадаются им на пути. На самом деле этот орган выполняет чрезвычайно важную роль в жизни собаки.
Как сообщает Popular Science, собаки значительно лучше воспринимают мир на обоняние, чем люди. Для них в жизни запах столь же важен, как для нас зрение, а ощущение времени и пространства сплетается с обонянием, пишет Главред.
Секрет собачьего носа кроется в его строении. В носу собаки находятся специальные мембраны, которые покрывают носовые раковины - костные структуры, напоминающие спирали. Эти мембраны содержат рецепторы, которые воспринимают молекулы запаха. Если у человека количество таких рецепторов достигает 6 миллионов, то у собаки их сотни миллионов.
Кроме того, в собачьем мозге обонятельная кора, которая отвечает за обработку запахов, в 40 раз больше, чем у человека. Обонятельные сигналы поступают не только в эту зону мозга, но и непосредственно в затылочную кору, где обрабатывается зрительное восприятие.
Нос позволяет собакам выполнять задачи, которые для человека недостижимы. Например, они могут обнаруживать болезни и определять направление движения по оставленным запахам. Эта способность также играет ключевую роль в социальном взаимодействии собак и их ориентировании в пространстве.
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Что такое Popular Science?
Popular Science - американский научно-популярный веб-сайт, который охватывает темы науки и техники, ориентированный на широкую аудиторию. Популярная наука получила более 58 наград, в том числе награды Американского общества журнальных редакторов за журналистское мастерство в 2003 году (за общее мастерство), 2004 (за лучший раздел журнала) и 2019 (за однотематический выпуск). Его печатный журнал, который выходил с 1872 по 2020 год, был переведен на более чем 30 языков и распространен как минимум в 45 странах, пишет Википедия.
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