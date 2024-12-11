Преданные, умные и неприхотливые: топ-5 пород для тех, кто впервые заводит собаку

Когда семья решает завести домашнего любимца, это часто сопровождается волнением и радостным ожиданием. Домашние животные, особенно собаки, могут стать настоящими членами семьи, принося радость и верное общество.
Для тех, кто впервые выбирает собаку, важно учесть несколько факторов, чтобы процесс адаптации был комфортным для всех, пишет Daily Express. Известный ветеринар и кинолог Амир Анвари, который получил известность благодаря своим практическим советам в TikTok, поделился своими рекомендациями относительно пород собак, которые подходят для новичков.
Французский бульдог
Пятое место в списке Анвари занял французский бульдог. Эта порода, известная своей доброжелательностью и спокойной натурой, что делает ее отличным выбором для семей.
Они очень привязываются к своим владельцам и хорошо реагируют на дрессировку. Однако для них важна последовательность в обучении.
Они также могут испытывать тревогу, если слишком часто остаются наедине. Тем не менее, они любят играть и не требовательны к уровню физической активности.
Ши-тцу
Кинолог настоятельно рекомендует ши-тцу из-за их размеров и способности к обучению. Если их обучать с раннего возраста, эти маленькие собаки хорошо приспосабливаются к домашней жизни, создавая прочные связи как с детьми, так и со взрослыми.
Однако они могут быть немного упрямыми. Поэтому раннее обучение и социализация имеют решающее значение.
Бишон фризе
Эти собаки известны своим нежным характером и преданностью. Они быстро обучаются и легко адаптируются к различным жизненным условиям, что делает их идеальными для жизни в квартире или доме.
Смотрите виде с советами кинолога:
@amirthevet Small doggies for first time owners ! Just remember good breeding is absolutely essential !! #dogbreeds#frenchbulldog#bischonfrise#poodle#minipoodle#dogs#vet#frenchie#cavalierkingcharles♬ original sound - LEIA
Мини-пудели
Мини-пудели также являются лучшим выбором для тех, кто впервые заводит домашних животных, благодаря их уму, игривости и верности. Они любят физические упражнения и часто наслаждаются обучением новым трюкам, поэтому им необходима умственная стимуляция.
Кавалер Кинг Чарльз спаниель
Собаки этой породы известны тем, что легко поддаются дрессировке и прекрасно ладят с детьми. Они любят играть и могут легко вписываться в различные жизненные среды.
Они нуждаются в регулярном уходе и упражнениях, но являются хорошими компаньонами для семей.
Амиру Анвари удалось завоевать сердца многих своими советами в социальных сетях. После публикации видео с рекомендациями, он получил множество положительных отзывов от владельцев собак, которые подтверждают, что выбор породы действительно имеет большое значение для счастливой и гармоничной жизни с питомцем.
Читайте также:
- "Веселые и игривые": ТОП-5 пород собак, которые идеально подходят для детей
- "Легче всего тренировать": кинолог назвал 7 самых умных пород собак
- Уверенная или творческая: что о человеке может рассказать порода его собаки
Что такое Daily Express
Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.
Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред