В Украине существенно подорожает базовый продукт: когда ожидается скачок цен

Что сообщила Олейник:
- Жара снизит урожай картофеля
- Осенью закупочные цены могут вырасти на 25–30%
- Зимой картофель может подорожать еще на 10%
Аномальная летняя жара снизит урожай картофеля в Украине, а уже осенью закупочные цены на него могут вырасти на 25–30%. Об этом в комментарии изданию "Главком" заявила кандидат сельскохозяйственных наук Татьяна Олейник.
По словам эксперта, в течение пяти дней подряд температура превышала 37 °C, а этот период совпал с цветением и бутонизацией - временем, когда растение закладывает и формирует будущий урожай.
"При такой температуре картофель останавливает процессы роста. Это культура умеренного климата, поэтому такие высокие температуры для нее критичны. В этот период растение фактически начинает экономить ресурсы и тратить их на выживание, а не на формирование и налив клубней", - пояснила Олейник.
Почему картофель раньше дешевел
В конце лета на рынке временно сложилась ситуация, когда килограмм картофеля стоил всего 6,5–8 гривен. Причина - массовая продажа ранних сортов, которые не предназначены для длительного хранения и должны быстро реализовываться.
Впрочем, по прогнозу эксперта, эта ситуация в ближайшее время изменится, как только рынок перейдёт на другие сорта.
Насколько подорожает картофель осенью и зимой
Когда запасы раннего картофеля иссякнут, а на прилавках появятся среднеспелые и поздние сорта, динамика цен изменится в обратную сторону.
"Ориентировочно в октябре-ноябре, я думаю, закупочные цены вырастут примерно на 25–30 процентов", - отметила Олейник.
Зимой картофель из хранилищ также может подорожать. Это связано, в частности, с дополнительными расходами на вентиляцию и поддержание необходимого режима хранения.
"Здесь возможно повышение примерно на 10 процентов", - подытожила эксперт.
Грозит ли Украине дефицит продуктов
Главред писал, что, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, продовольственного дефицита в Украине нет, а пустые полки в некоторых супермаркетах - это временное следствие сбоев в поставках после атак России.
Российская сторона сейчас ведет системную кампанию в соцсетях, чтобы подтолкнуть украинцев к массовым закупкам товаров первой необходимости. Хотя причин для паники пока нет.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что рост себестоимости производства и потери торговых сетей из-за повреждения запасов могут привести к заметному подорожанию молочной продукции в Украине.
Ранее сообщалось, что цены на арбузы в Украине обвалились до 2–10 грн/кг, что в среднем на 34% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Причина - резкий рост предложения бахчевой продукции.
Накануне стало известно, что потребительские цены в Украине в июле 2026 года выросли на 0,3%. В годовом исчислении инфляция в июле 2026 года выросла до 7,7% с 7,2% по итогам июня.
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О персоне: Татьяна Олейник
Татьяна Олейник - кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора по научной работе Института картофелеводства Национальной академии аграрных наук Украины.
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