Доллар резко обвалился, а евро снова рванул вверх: курс валют на 21 августа

НБУ опубликовал официальный курс валют на пятницу, 21 августа.

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Курс валют на 21 августа / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 21 августа

Насколько подорожал евро

Какой курс злотого установлен на 21 августа

В пятницу, 21 августа, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар значительно ослабил свои позиции, а евро продолжает расти. Злотый также демонстрирует рост по отношению к украинской валюте. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 21 августа

На пятницу официальный курс доллара США к гривне установлен на уровне 44,61 гривны за доллар. Таким образом, доллар ослабил свои позиции на 9 копеек по сравнению с предыдущим днем.

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Курс евро на 21 августа

Курс евро, напротив, стремительно взлетел вверх. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 52,13 гривны за один евро, то есть гривна ослабла на 26 копеек.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс злотого на 21 августа

НБУ укрепил курс польского злотого к гривне на 21 августа по сравнению с 20 августа на 8 копеек - до 12,06 гривны.

Что будет с курсом доллара во второй половине августа - прогноз эксперта

Эксперт Андрей Шевчишин заявил, что во второй половине августа гривна может оказаться под дополнительным давлением из-за сокращения валютных поступлений от экспорта и роста импорта.

По его словам, проблемы с портами могут сказаться на валютном рынке с задержкой в 2–4 недели. В то же время Украина увеличивает закупки газа и готовится к отопительному сезону, а после окончания отпусков может вырасти спрос населения на валюту.

Базовый прогноз эксперта предполагает курс доллара на уровне 45-46 грн, наличный курс - 45,20-46 грн. При негативном сценарии доллар может подорожать до 46-46,50 грн.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Напомним, в четверг, 20 августа, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар начал падать после незначительного подорожания, а евро несколько укрепил свои позиции. Курс злотого по отношению к гривне практически не изменился.

Ранее сообщалось, что в течение второго полугодия 2026 года курсовые колебания в Украине будут вполне ожидаемыми. В частности, стоимость доллара может вырасти до 46,5 гривен.

Кроме того, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что повышенные ставки по гривневым депозитам могут сдерживать спрос населения на валюту. По его расчетам, вклад на шесть месяцев под 17,5% годовых дает около 6,74% чистой прибыли после уплаты налогов

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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