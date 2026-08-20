Популярная в Украине крупа может подорожать: стоит ли готовиться к дефициту

Производство крупы останется на прошлогоднем уровне, однако цены в магазинах могут вырасти.

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Несмотря на отсутствие дефицита, цена на гречку может измениться / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Гречка может подорожать на 15% в 2026 году

Урожай ожидается на уровне более 80 тыс. тонн

Дефицита продовольствия в Минагрополитики не прогнозируют

Гречка в Украине может подорожать как минимум на 15% в течение 2026 года, несмотря на стабильные объемы производства. Об этом заявил министр агрополитики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, урожай крупы ожидается примерно таким же, как в прошлом году - более 80 тысяч тонн. То есть оснований для дефицита продукта на внутреннем рынке нет, а речь идет исключительно о ценовой динамике.

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"Цена в ближайшее время, вероятно, будет оставаться близкой к нынешнему уровню, хотя возможен ее рост до 15%", - подчеркнул он.

Министр уточнил, что удары РФ по распределительным центрам и предприятиям не привели к сокращению объемов продовольствия для внутреннего спроса.

"Угрозы физического дефицита продовольствия нет. Продукция будет доступна в каждом населенном пункте. Но некоторое время выбор может быть меньше, чем тот, к которому привыкли потребители", - подытожил Высоцкий.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Какие продукты также могут подорожать

Заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас отмечала, что рост себестоимости производства и потери торговых сетей из-за повреждения запасов могут привести к заметному подорожанию молочной продукции в Украине.

По ее словам, цены могут вырасти более чем на 10%, поскольку бизнесу придется компенсировать понесенные убытки.

"Подорожание произойдет однозначно. Мы должны понимать, что все эти потери бизнеса так или иначе лягут на плечи рядового украинского потребителя. Я думаю, что подорожание будет не на 5% и не на 10%. На 5–10% мы ожидали подорожания в виде инфляции - у нас почти 9% годовой инфляции. Я думаю, что подорожание будет больше, потому что придется каким-то образом покрывать все эти убытки", - отметила она.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, кандидат сельскохозяйственных наук Татьяна Олейник заявила, что аномальная летняя жара снизит урожай картофеля в Украине, а уже осенью закупочные цены на него могут вырасти на 25–30%.

В то же время цены на арбузы в Украине обвалились до 2–10 грн/кг, что в среднем на 34% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Причина - резкий рост предложения бахчевых культур.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подчеркнул, что продовольственного дефицита в Украине нет, а пустые полки в некоторых супермаркетах - это временное следствие сбоев в поставках после атак страны-агрессора России.

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О персоне: Елена Жупинас Елена Жупинас - заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Украины. Специалист работает в сфере молочной отрасли и аграрного рынка, занимается аналитикой производства, потребления и ценовых тенденций на рынке молочной продукции. Регулярно комментирует для СМИ ситуацию в молочном секторе, в частности вопросы спроса, экспорта и сезонных колебаний цен.

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