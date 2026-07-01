Почему 2 июля нельзя лениться: какой церковный праздник

Лень 2 июля нежелательна, потому что, по поверьям, она может отвлечь удачу и уменьшить благосостояние.

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Какой церковный праздник 2 июля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pexels

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Какой церковный праздник 2 июля

Что можно делать 2 июля

Что нельзя делать 2 июля

В четверг, 2 июля, по новоюлианскому календарю православные христиане чтят Уложение честной ризы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы во Влахерне. Этот праздник посвящен перенесению одной из самых почитаемых христианских святынь в Константинополь и напоминает верующим о духовном покровительстве Божией Матери. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 2 июля

Согласно церковному преданию, после Успения Пресвятой Богородицы ее риза хранилась в Палестине у благочестивой семьи. Считалось, что святыня была оставлена как знак особой защиты и постоянного присутствия Богородицы среди христиан.

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Спустя несколько столетий двое византийских паломников обнаружили святыню во время путешествия по Святой Земле. С благоговением они перевезли ризу в Константинополь, где ее торжественно встретили император и патриарх. Для хранения реликвии был возведен храм во Влахерне - одном из районов византийской столицы на берегу Золотого Рога.

Влахернская церковь со временем стала одним из важнейших духовных центров Византии. Здесь честную ризу поместили в специально изготовленный ковчег, а позднее к святыне присоединили и другие реликвии, связанные с Божией Матерью, - ее пояс и омофор.

Церковное предание рассказывает, что жители Константинополя неоднократно обращались к Пресвятой Богородице с молитвами во время осад города. Верующие убеждены, что именно ее небесное заступничество помогало спасать столицу от многочисленных вражеских нападений.

Приметы 2 июля

Обильная роса утром - до солнечного и жаркого дня.

Если утром туман быстро рассеивается, ожидается хорошая погода.

Громкое жужжание пчел в этот день считают признаком приближающейся жары.

Что нельзя делать 2 июля

Не советовали отправляться в дальнюю дорогу - считалось, что путешествие может сложиться неудачно. Так же не одобряли переезды, ведь это могло привести к лишним расходам и потерям. Отдельно подчеркивали: лень в этот день нежелательна, потому что, по поверьям, она может отвлечь удачу и уменьшить благосостояние.

Что можно делать 2 июля

В народной традиции этот праздник называют Берегиней - образом древнейшей славянской покровительницы, которую считали матерью духов и охранницей всех земных сокровищ. Ее чаще всего олицетворяли белокорой березой, поэтому 2 июля люди приходили к дереву, обнимали его и обращались с просьбой о защите: от бед, от невзгод и от всякой нечистой силы, которая могла нарушить покой дома.

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