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Почему 2 июля нельзя лениться: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
1 июля 2026, 11:15
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Лень 2 июля нежелательна, потому что, по поверьям, она может отвлечь удачу и уменьшить благосостояние.
Какой церковный праздник 2 июля
Какой церковный праздник 2 июля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pexels

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 2 июля
  • Что можно делать 2 июля
  • Что нельзя делать 2 июля

В четверг, 2 июля, по новоюлианскому календарю православные христиане чтят Уложение честной ризы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы во Влахерне. Этот праздник посвящен перенесению одной из самых почитаемых христианских святынь в Константинополь и напоминает верующим о духовном покровительстве Божией Матери. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 2 июля

Согласно церковному преданию, после Успения Пресвятой Богородицы ее риза хранилась в Палестине у благочестивой семьи. Считалось, что святыня была оставлена как знак особой защиты и постоянного присутствия Богородицы среди христиан.

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Спустя несколько столетий двое византийских паломников обнаружили святыню во время путешествия по Святой Земле. С благоговением они перевезли ризу в Константинополь, где ее торжественно встретили император и патриарх. Для хранения реликвии был возведен храм во Влахерне - одном из районов византийской столицы на берегу Золотого Рога.

Влахернская церковь со временем стала одним из важнейших духовных центров Византии. Здесь честную ризу поместили в специально изготовленный ковчег, а позднее к святыне присоединили и другие реликвии, связанные с Божией Матерью, - ее пояс и омофор.

Церковное предание рассказывает, что жители Константинополя неоднократно обращались к Пресвятой Богородице с молитвами во время осад города. Верующие убеждены, что именно ее небесное заступничество помогало спасать столицу от многочисленных вражеских нападений.

Приметы 2 июля

  • Обильная роса утром - до солнечного и жаркого дня.
  • Если утром туман быстро рассеивается, ожидается хорошая погода.
  • Громкое жужжание пчел в этот день считают признаком приближающейся жары.

Что нельзя делать 2 июля

Не советовали отправляться в дальнюю дорогу - считалось, что путешествие может сложиться неудачно. Так же не одобряли переезды, ведь это могло привести к лишним расходам и потерям. Отдельно подчеркивали: лень в этот день нежелательна, потому что, по поверьям, она может отвлечь удачу и уменьшить благосостояние.

Что можно делать 2 июля

В народной традиции этот праздник называют Берегиней - образом древнейшей славянской покровительницы, которую считали матерью духов и охранницей всех земных сокровищ. Ее чаще всего олицетворяли белокорой березой, поэтому 2 июля люди приходили к дереву, обнимали его и обращались с просьбой о защите: от бед, от невзгод и от всякой нечистой силы, которая могла нарушить покой дома.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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