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Переворот в РФ и свержение Путина — инсайд украинской разведки

13 мая 2022, 20:19

Россия несет огромные потери в войне против Украины, подчеркнул Кирилл Буданов.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин серьезно болен раком, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Как подчеркнул он в интервью Sky News, в России уже происходит переворот с целью свержения Путина.

Глава украинской военной разведки отметил, что тактика России не изменилась, несмотря на ее сдвиг на восток, и добавил, что Россия несет огромные потери.

Он говорит, что не удивлен неудачами России в войне: "Мы знаем все о нашем враге. Мы знаем об их планах почти в тот момент, когда они строятся".

Вместе с тем Буданов подчеркнул, что Европа видит в России большую угрозу и боится агрессии со стороны Москвы.

"Мы воюем с Россией восемь лет и можем сказать, что эта широко разрекламированная русская мощь - это миф. Она не настолько сильна. Это орда людей с оружием", - добавил глава ГУР Минобороны.

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Напомним, ранее кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила о том, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении.

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Владимир Путин ГУР война России и Украины
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