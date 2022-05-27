Армия Украины к концу августа выбьет войска РФ на позиции 23 февраля – Ходжес

Переломный момент в боях ВСУ с войсками РФ произойдет в августе - Ходжес / Коллаж Посольство США в Украине, УНИАН

Переломный момент в войне России против Украины наступит в августе текущего года. ВСУ смогут освободить, как минимум, все свои территории, которые были подконтрольны Киеву до 24 февраля, когда произошло полномасштабное военное вторжение. Причина – ухудшение ситуации с логистикой у оккупантов и улучшение логистических возможностей украинской армии. Наступит кульминация, а российские войска рухнут. Однако пока у войск РФ есть оружие и они воюют по всей линии фронта вплоть до Херсона. Об этом заявил бывший командующий Сухопутных сил США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

В интервью телеканалу Freedom он рассказал о том, что переломный момент в войне ожидается в августе. Россияне не смогут больше атаковать, а украинские войска смогут освободить все свои территории, которые были оккупированы за три месяца военных действий.

Читайте такжеЖданов: эпическая битва за Донбасс продлится еще неделю, РФ не хватает резервов"Думаю, это, скорее всего, произойдет в августе. Они не смогут продолжать делать то, что делают сейчас. К концу лета украинские войска отодвинут российские как минимум до линии, на которой они были 23 февраля", – прогнозирует Ходжес.

По его словам, здесь сыграет свою роль вопрос логистики – возможности оккупантов ухудшатся, в то время, как логистический потенциал украинских войск усилится. И тогда ожидается кульминация сражений с сокрушительным ударом по армии РФ.

"Когда будет такое положение, я считаю, российские силы рухнут. Будет кульминация", - считает американский военный.

Как полагает Ходжес, сейчас возникла новая обстановка, когда захватчики вынуждены были сдвинуться со своих позиций в Харьковской области и отойти от города Харькова. Однако по всей линии фронта, вплоть до Херсона, они еще продолжают воевать.

Эксперт отмечает, что пока у россиян еще много оружия, и они оказывают давление. Но в момент, когда они уже не смогут давить на ВСУ от Херсона до Донбасса, будет перелом. И если к концу августа тыловое положение будет исправлено, украинская армия может выгнать российских оккупантов.

"У России еще много артиллерии, ракет, оружия. Когда они закончатся, вот тогда будет то, о чем я говорю. Когда они не смогут оказывать давление на украинские войска от Херсона и до Донбасса, тогда и будет переломная точка в этой стадии операции. И тогда, к концу лета, если мы исправим тыловое обеспечение, ВСУ смогут выгнать российские войска", - подчеркнул Бен Ходжес.

Контрнаступление армии Украины

Спикер Офиса президента Алексей Арестович ранее заявил, что Вооруженные силы Украины могут перейти к контрнаступлению на позиции войск России приблизительно в середине лета. Нужно, чтобы поступило достаточное количество оружия от Запада. Поставки вооружений в нужном объеме ожидаются не раньше июля.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что войска РФ не смогут идти в наступление в следующем месяце, так как у них нет достаточных резервов для атаки. ВСУ могут пойти в контрнаступление в середине-второй половине июня. Ситуация будет зависеть от поставок тяжелых вооружений.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил, что ВСУ готовы пойти в контрнаступление и освободить свои территории, однако украинским войскам нужны срочные поставки вооружений. Нужно убрать преимущество российских оккупантов в оружии. Армия Украины планирует в ближайшие месяцы освободить южные и восточные области, которые оккупировала Россия.

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