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Отправились на небо: в боях с оккупантами за Украину полегли два добровольца-грузина

22 октября 2022, 11:52

Грузинские бойцы-добровольцы Михеил Капланишвили и Александр Мартиашвили погибли в рядах ВСУ, защищая Украину от агрессоров.

Добровольцы, Грузия
В боях с оккупантами за Украину полегли два добровольца-грузина / Facebook, скриншот из видео, https://ua.depositphotos.com

Грузинские добровольцы Михеил Капланишвили (позывной "Миша Каплан") и Александр Мартиашвили погибли в рядах ВСУ во время жестоких боев с русскими оккупантами. Об этом сообщает Telegram-канал "Новости Грузия".

Капланишвили погиб после очередной серии ракетных ударов оккупантов на Луганщине (о чем и стало известно вечером в пятницу, 21 октября).

Капшанишвили был гражданским активистом, членом грузинского Антиоккупационного движения. Весной 2022 года он отправился в Украину добровольцем.

Буквально за несколько часов до гибели Капланишвили опубликовал на своей странице в Facebook видео последствий очередного вражеского прилета.

В ролике он показал огромную воронку от российской ракеты. И лаконично сказал: "Никто не пострадал. Нас снова выгнали. Да, они попробовали ответ".

Утром в субботу, 22 октября, стало известно о смерти еще одного грузинского добровольца ‒ 24-летнего Александра Мартиашвили. Боец погиб под Херсоном.

На данный момент, по грузинским источникам, известно о смерти на фронтах украино-российской войны 22-х добровольцев из Грузии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что В боях с русскими оккупантами в Украине погиб доброволец ВСУ из Грузии ‒ Кахабер Гоголь.

"В Украине погиб еще один боец-доброволец из Грузии. Каха Гоголь, ветеран абхазской войны (1992-93 годы – Главред), уехал в Украину из Поти через две недели после начала боев. По предварительным данным, он погиб в Луганской области в результате авиаудара", ‒ писали грузинские источники.

До того белорусское издание Наша Нива сообщало о том, что шестеро белорусских добровольцев ВСУ из полка имени Кастуся Калиновского погибли под Лисичанском.

Как оказалось, белорусы оказались на пути большой колонны российских войск и вступили в бой. Впоследствии стало известно, что часть военных погибла, остальные попали в русский плен.

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