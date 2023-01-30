До последнего отводил подбитый самолет от домов: на Донетчине героически погиб 24-летний летчик

За выдающиеся достижения в борьбе с врагом Даниил Мурашко награжден орденами Богдана Хмельницкого всех трех степеней.

В Донецкой области героически погиб 24-летний летчик Даниил Мурашко / 299 бригада тактической авиации им. генерал-лейтенанта Василия Никифорова

В Краматорском районе Донецкой области во время выполнения боевого задания 27 января погиб пилот Даниил Мурашко. Подбитый вражеским истребителем, он до последней секунды пытался отвести самолет от жилых построек и не успел катапультироваться.

Как сообщает 299 бригада тактической авиации им. генерал-лейтенанта Василия Никифорова, с первого дня полномасштабной войны офицер добросовестно и мужественно выполнял все поставленные боевые задачи, проявлял при этом героическую преданность военному делу, патриотизм и безупречное служение украинскому народу, был преданным товарищем и ярким примером для военнослужащих.

С 24 февраля 2022 года по 27 января 2023 года Даниил совершил 141 боевой вылет. В сложных условиях противодействия противовоздушных средств и истребителей противника уничтожил около 70 единиц бронированной техники, более 80 автотранспортных средств, примерно 30 автоцистерн горюче-смазочных материалов, около 600 особей живой силы противника. Благодаря умелым действиям неоднократно осуществлял вывод авиационной техники из под авиационных и ракетных ударов противника.

За выдающиеся достижения в борьбе с врагом награжден орденами Богдана Хмельницкого всех трех степеней.

"Во время выполнения боевого задания 27 января 2023 года Даниил был подбит вражеским истребителем. Увидев вблизи населенный пункт Шабельковка, пилот, несмотря на малую высоту полета, до последней секунды пытался отвести самолет от жилых зданий. В связи с этим потерял высоту, не смог безопасно катапультироваться и погиб смертью героя", - пишут побратимы защитника.

Отмечается, что пилот был представлен к присвоению звания "Героя Украины" за выявление мужества и отваги в защите Украины.

Как сообщал Главред в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на Бахмутском направлении.

Также в бою за нашу страну погибла защитница Владислава Черных с позывным "Аида". 28-летняя харьковчанка защищала родную землю в составе добровольческого подразделения "Хартия".

Кроме того, в жестоких боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб 28-летний футболист Руслан Курдас. Он выступал на позиции правого защитника в командах мастеров "Металлург" (Запорожье), "Таврия-Симферополь", ФК "Сумы" и "Перемога" (Днепр).

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