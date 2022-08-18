Сел на одном двигателе и спас мирных жителей: история погибшего в бою одного из лучших пилотов ВСУ

Антон Листопад / Instagram А.Листопада

Недавно на фронте погиб один из лучших боевых летчиков ВСУ ‒ 31-летний капитан Антон Листопад. Портал "Обозреватель" рассказывает его историю.

За полтора месяца до своей гибели в бою с русскими оккупантами пилот сумел посадить свой самолет на одном двигателе ‒ спас его от крушения и не повредил жилые постройки. Его побратимы-летчики говорят ‒ такая посадка очень сложная. Но Листопад был отличным пилотом. И недаром в 2021 году на параде в Киеве в честь 30-летия независимости Украины именно он вел колонну авиации. А в 2019-м Листопад вообще был признан лучшим пилотом ВСУ.

Как говорит его бывшая классная руководительница Оксана Савчук, стать летчиком Антон мечтал еще со школы ‒ как и его родной отец. Но дорога в армию была непростой. Сперва он проучился два курса в Университете нефти и газа, но ушел из вуза заключил контракт и отправился в ВСУ. Два года прослужил в Полтавской области.

"Когда он вернулся, я спросила: "Ну что, ты уже оставил идею быть летчиком?" Он ответил: "Нет. Но у меня есть одна проблема со здоровьем. Меня беспокоят гланды и аденоиды, поэтому я могу не пройти комиссию на летчика. А я хочу именно управлять самолетом. Поэтому мне нужно сейчас сделать две операции, и я буду поступать в Харьковский национальный университет Воздушных сил", ‒ говорит Савчук.

Антон собирался продолжить учебу в Англии, для этого сдал международный экзамен по английскому языку и получил сертификат. Но потом сказал, что пока еще нужен Украине.

В 2020-м Листопад вступил в брак. Его супруга ‒ тоже военнослужащая. Савчук вспоминает, что как-то летчик привел ее к ней.

"Он сказал ей, мол, знакомлю тебя со своей второй мамой лицейной. Девушка немного смутилась. Я говорю: "Что же ты ее засмущал, это я когда-то тебе была учительница, а сейчас я просто человек". Они поженились. После окончания Харьковского вуза он получил распределение в Луцкий аэропорт. Там им дали ведомственную квартиру. И он говорил, что они там наведут порядок и пригласят меня в гости в Луцк. Но, к сожалению, так и не успели", – со вздохом вспоминает учительница.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты продолжают совершать террористические акты. Они из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников.

"По информации командующего Ракетных войск и артиллерии и командования сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили. Ракетные войска и артиллерия ВС Украины, благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию, наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам", - говорится в сообщении.

До того представители оккупантов, Минобороны РФ, утверждали, что в результате обстрела Еленовки якобы силами ВСУ "погибли 40 украинских военнопленных бойцов и еще 70 оказались ранены".

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