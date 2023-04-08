Герои воевали в составе 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи", которым до гибели командовал легендарный Дмитрий Коцюбайло.

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В тяжелых боях под Бахмутом погибли пять "Волков Да Винчи" / 1-я отдельная штурмовая рота ДУК ПС

В тяжелых боях за свободу и независимость Украины погибло сразу пять защитников. Герои воевали в составе 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи", которым до гибели командовал легендарный Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло.

"С болью сообщаем, что во время выполнения боевых задач на Бахмутском направлении погибли наши собратья", - известили 8 апреля в батальоне "Волки Да Винчи".

Как отмечается, среди погибших Даниил "Викинг" Кондель, Назарий "Продюсер" Грибан, Александр "Оборона" Оборонов, Валерий "Голема" Сенько, Иван "Милан" Ротар.

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Даниила Конделя и Александра Оборонова похоронили 8 апреля в Киеве на Лесном кладбище. С Назарием Грибаном попрощались 8 апреля в селе Софиевская Борщаговка Киевской области.

С Валерием Сеньком попрощаются 9 апреля в Чернигове, а Ивана Ротаря проведут в последний путь 10 апреля в селе Костичаны Черновицкой области.

Как сообщал Главред, в тяжелых боях в Донецкой области погиб 22-летний пограничник из Коломыи Ивано-Франковской области Назар Цыган. Жизнь защитника оборвалась в результате артиллерийского обстрела в населенном пункте Серебрянка Бахмутского района.

Также сообщалось, что российские оккупанты убили украинского командира Антона Зайца. Боец с позывным Чехов" защищал Украину с 2014 года. Он воевал на Донбассе и в Херсонской области. Военный был родом из Кременчуга и погиб 18 марта под Бахмутом.

Кроме того, в Украине погиб 38-летний военный из Новой Зеландии Кейн Те Тай. Боец с позывным "Черепаха" почти год воевал за Украину в составе "иностранного легиона". Российские оккупанты убили мужчину под Бахмутом Донецкой области. У погибшего героя дома осталась его 12-летняя дочь.

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