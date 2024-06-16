'Гнуться, но не ломаться': чем особенна новая стратегия ВСУ на поле боя - АР

В такой стратегии время играет на пользу - можно уступить небольшую территорию, но впоследствии получить больше, отмечает издание.

https://glavred.info/ukraine/gnutsya-no-ne-lomatsya-chem-osobenna-novaya-strategiya-vsu-na-pole-boya-ar-10573301.html Ссылка скопирована

Украина развернула гибкую оборонную стратегию "эластичной ленты" / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, ОК "Запад"

Огневая мощь ВСУ улучшилась после того, как законодатели одобрили крайне необходимый пакет военной помощи. Об этом пишет The Associated Press.

Издание анализирует, что, хотя поступление западных боеприпасов уменьшило вопиющее артиллерийское преимущество РФ, российские войска все еще завоевывают позиции вдоль линии фронта и, вероятно, будут продолжать это делать летом.

По словам издания, Киев прибегает к стратегии "гнуться, но не ломаться", чтобы выиграть время, пока не получит больше западного вооружения и боеприпасов на фронте.

видео дня

"Украина развернула гибкую оборонную стратегию "эластичной ленты", чтобы выиграть время, пока не будет лучше вооружена и обеспечена. По словам военных, принимая болезненные решения об отходе на лучше защищенные позиции, украинские войска могут воевать более эффективно и сохранять личный состав", - пишет АР.

Аналитики добавляют, что в такой стратегии время играет на пользу - можно уступить небольшую территорию, но впоследствии получить больше.

Также издание подчеркивает, что эта стратегия контрастирует с девятимесячной битвой за город Бахмут, где украинские войска понесли значительные потери в тщетной попытке удержать город.

В то же время, первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил Associated Press, что Украина уже видит результаты американской помощи: "Преимущество России в артиллерии было 7 к 1 в начале года, но сейчас оно снизилось до 5 к 1".

Гаврилюк отметил, что для нейтрализации российской авиации Украине нужно не менее 130 истребителей F-16, но и заверил, что со временем Украина достигнет преимущества в собственном воздушном пространстве.

Что известно о The Associated Press? Associated Press (сокр. AP) - одно из крупнейших в мире информационное агентство США, всемирная новостная сеть. Агентство основано в мае 1846 г. по инициативе издателя газеты "Нью-Йорк сан" Мозеса Бича. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. АР обслуживает тысячи СМИ (пресса, радио, телевидение) в разных странах, обменивается информацией со многими другими международными и национальными информагентствами, в частности с украинским национальным агентством УНИАН, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская оккупационная армия все еще сохраняет преимущество в живой силе и артиллерии на Харьковском направлении, однако это не дает ей возможности продвигаться вперед. Наоборот - сейчас украинские военные постепенно отвоевывают утраченные территории.

Стоит подчеркнуть, что до конца лета оккупанты будут пытаться захватить Часов Яр, считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Также добавим, что российские оккупанты не захватили село Ивановское. Войска РФ пытаются продвинуться вглубь Часового Яра, однако город находится под контролем ВСУ.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред