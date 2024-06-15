Оккупанты могут перерезать 'дорогу жизни': какая опасность ждет ВСУ - BILD

Расширяя плацдарм вокруг Очеретино, российские войска наступают на северо-запад, где "почти захватили село Новоалександровка", говорит Рёпке.

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Оккупанты могут перерезать "дорогу жизни" / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, BILD

Армии страны-агрессора России осталось семь километров до того, чтобы перерезать основной путь снабжения ВСУ на Донбассе. Захватчики стремятся дойти до так называемой "дороги жизни" - трассы T0504. Об этом сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

По словам аналитика, расширяя плацдарм вокруг Очеретино, российские войска наступают на северо-запад, где "почти захватили село Новоалександровка".

Рёпке отмечает, что продвижение на этом направлении имеет стратегический смысл, ведь оккупанты хотят дойти автотрассы T0504, которую называют "дорогой жизни". Она растягивается от Константиновки до Покровска, откуда открывается путь на Днепр. Сейчас это основной маршрут снабжения группировки ВСУ в районе Часового Яра.

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"Российским войскам осталось около 7 км до того, чтобы перерезать трассу. На этом пути есть только одно село - Воздвиженка. В случае потери маршрута через T0504 у ВСУ останутся альтернативные пути снабжения. Например, с севера через Изюм или проселочными дорогами. Впрочем, они не так удобны, как "дорога жизни", - пишет BILD.

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Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская оккупационная армия все еще сохраняет преимущество в живой силе и артиллерии на Харьковском направлении, однако это не дает ей возможности продвигаться вперед. Наоборот - сейчас украинские военные постепенно отвоевывают утраченные территории.

Стоит подчеркнуть, что до конца лета оккупанты будут пытаться захватить Часов Яр, считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Также добавим, что российские оккупанты не захватили село Ивановское. Войска РФ пытаются продвинуться вглубь Часового Яра, однако город находится под контролем ВСУ.

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